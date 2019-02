El heroico policía apuñalado en el atentado donde murió Ignacio Echeverría retoma por fin su trabajo

Charlie Guenigault ha vivido una de las experiencias más traumáticas que puede tener un policía. En el mes de junio de 2017 estuvo en el atentado del puente de Londres en el que fallecieron ocho personas, entre ellas el español Ignacio Echeverría y él mismo fue apuñalado cinco veces al enfrentarse a los atacantes desarmado, con sus propias manos. Sin embargo, este mes ha vuelto a ponerse el uniforme y ya se prepara para patrullar las calles con la misma valentía y entrega con la que lo hizo en su día.

Charlie Guenigault obtuvo la Medalla de Jorge en reconocimiento a su valor (Getty Images).

El agente, de 27 años, no estaba de servicio cuando se produjo el ataque. Regresaba de ver la final de la Champions League cuando se percató de cómo la furgoneta arremetía contra los peatones y después se bajaban los terroristas cuchillo en mano. En ese momento, no lo dudó, y puso su vida en peligro para salvar a inocentes.

Guenigault ya se había reincorporado el pasado mes de octubre tras una larga convalecencia, pero hasta ahora no había vuelto a vestirse de policía. "Primer día de verdad llevando el uniforme. Me he sentido bien. El siguiente paso será trabajar para volver a la calles", ha dicho en Twitter.

El joven es venerado en Reino Unido como un auténtico héroe. Y no es para menos: su forcejeo con los terroristas casi le cuesta la vida y sirvió para que otras personas pudieran salvarse huyendo del lugar. Estuvo ingresado en el hospital durante 70 días en los que, operación tras operación, se logró recuperar. Por supuesto, aún sufre secuelas físicas (le extirparon el bazo) y psicológicas tras el brutal ataque.

Isabel II le impuso la Medalla de Jorge a Charlie Guenigault el pasado mes de octubre (Instagram / @charlieguenigaultgm).

Guenigault ha obtenido varios galardones por su arrojo, entre ellos la Medalla de Jorge, de manos de la propia reina Isabel II el pasado mes de octubre. Se trata del mismo galardón que obtuvo el héroe español Ignacio Echeverría por el valor demostrado en ese mismo atentado al enfrentarse con los terroristas armado únicamente con su monopatín.

A Ignacio Echeverría se le recuerda como el 'héroe del monopatín' por su papel en el atentado de Londres (EFE).

En el mismo acto fueron también homenajeados otros dos agentes. Uno de ellos fue Wayne Marques, un oficial de British Transport que encaró a los atacantes con su porra y se reincoporó al servicio el pasado mes de agosto tras haber participado en varios programas de rehabilitación. El otro, Leon McLeod, también agente de British Transport, persiguió a los terrositas y ofreció primeros auxilios a las víctimas.