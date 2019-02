La adorable petición de Lowri a Disney para que las princesas se parezcan a las niñas como ella

Se llama Lowri Moore, tiene nueve años y usa gafas. Nada excepcional si no fuese porque ha querido dar un paso para ayudar a otras niñas que se encuentren en una situación similar. Hace unos días escribió una carta al director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en la que le decía que debían crear una princesa que también llevara gafas. Según se recoge en el diario 'Nottingham Post', exponía así sus razones: “Crecí viendo princesas de Disney y siempre las admiré y pensé que eran hermosas. Desafortunadamente, ninguna de las princesas usa gafas y eso me hizo sentir que no era lo suficientemente bella… A la mayoría de los personajes que llevan gafas se les llama frikis y creo que no es justo”.

La pequeña Lowri tiene nueve años y usa gafas (Cyrilyn Moore/Facebook).

La pequeña Lowri cuenta que a la hora de vestirse se quitaba las gafas porque si no lo hacía no se sentía como una princesa. Su madre, Cyrilyn, apuntaba que su hija llevaba tiempo pensando en escribir la carta y ella le animó a hacerlo. Dice que es muy sensible y que a Lowri le da pena que otras niñas más pequeñas no se sientan seguras llevando gafas. Destacaba que lo que quería era hablar en su nombre.

La madre, que dirige junto a su marido una organización benéfica, decidió publicar la carta en su cuenta de Facebook, donde ha logrado llamar la atención de muchas personas. De hecho le ha sorprendido que haya sido compartida tantas veces. Para ella es suficiente que “Disney considere el impacto que tienen sus elecciones. Tienen una voz enorme en la vida de los jóvenes y necesitan saber, como dice Lowri en su carta, que son hermosos sí o sí”. Los usuarios destacaban en la red la carta de la pequeña y le decían que había hecho muy bien en escribirla.

En su colegio se sienten orgullosos de la intención de Lowri. Uno de sus profesores apuntaba que se la imagina en el futuro trabajando como enfermera o en una organización benéfica, “simplemente ayudando a la gente”. Y la directora del centro resaltaba su actitud. “Es muy cariñosa, todo el personal y los alumnos la admiran”, decía. Y añadía que con su ejemplo está apoyando los valores de igualdad que busca el propio colegio.