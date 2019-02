Resuelta dos décadas después la misteriosa desaparición de un chico de 14 años

Aquella tarde del 12 de noviembre de 1999 el joven Simon Lembi, de 14 años, le dijo a su madre que se marchaba a un centro social a ver la tele. En su domicilio, un hogar humilde de inmigrantes angoleños en un barrio de Bruselas, no tenían. También le prometió que regresaría sobre las ocho de la tarde. Sin embargo, no volvieron a tener noticias de él. Hasta este pasado miércoles: el joven ha sido localizado con vida, sano y salvo, en Holanda. Allí huyó, al parecer voluntariamente, para rehacer su vida.

Simon Lembi en la imagen que se distribuyó con motivo de su desaparición en 1999 (Child Focus).

"Se fugó de una situación difícil en Bélgica y poseía desde entonces otra identidad", han declarado las autoridades de Bruselas. Ahora tiene 34 años, y tras participar en un programa de acogida de menores no acompañados, pudo rehacer su vida, de la que no han trascendido mayores detalles. Cuando se le preguntó si era Simon Lembi no lo ocultó, pero no quiere dar más explicaciones y ni que se conozcan ahora su paradero preciso o a qué se dedica.

Su familia sospechaba que se encontraba en los Países Bajos desde 2007. Era un rumor que se movía en los círculos de personas procedentes de Angola. Sin embargo, la policia belga no relanzó el seguimiento de esta pista hasta noviembre del año pasado, cuando un testigo de su entorno le situó allí fuera de toda duda.

Con todo, este ha sido un final agridulce para la familia. Por una parte, están felices de saber que se encuentra bien, que no fue secuestrado ni sufrió ningún mal. Por otra, les tortura la pena de que él no quiera tener con ellos ningún contacto. De no poder hacerle todas las preguntas acumuladas durante estos 20 años: a qué se dedica, si está casado, tiene hijos...

"El policía me dijo simplemente que vive en la región de Amsterdam. Le pedí una dirección, pero no tenía derecho a dármela, Simon se lo había prohibido. Parece que mi propio hijo no quiere verme más. Ni a mí ni a nadie de mi familia", ha declarado su padre, dolorido, a los medios belgas. Su hermana, que hoy tiene 25 años, aseguraba que sus padres siempre les han tratado bien y declaraba no comprender el abandono. "Estábamos locos de alegría. Pero ahora estamos también tristes porque Simon nos seguirá faltando... Mi sueño era que todos pudiéramos festejar un día juntos el cumpleaños de Simon. Lo que no hemos podido hacer durante estos 20 años".