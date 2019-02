Más de 8.000 representantes de CC.OO. y UGT se reúnen mañana en "una gran asamblea" para reivindicar mejoras

Más de 8.000 representantes de CC.OO. y UGT se concentrarán mañana en "una gran asamblea" que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid para reivindicar al Gobierno que lleve a cabo mejoras en el mercado laboral. Este acto es un punto de inflexión en el proceso de movilización que pusieron en marcha ambos sindicatos y que culminará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "en una jornada de lucha y de huelga en la que confluirán con el movimiento feminista en la exigencia de mayor determinación, valentía y recursos para hacer frente a las brechas de género y a la violencia contra las mujeres".

Cartel asamble sindical de UGT Y CCOO celebra este sábado en la Caja Mágica de Madrid para revindicar al Gobierno que lleve acabo mejoras en el mercado laboral. (Europa Press)

Para los dos sindicatos, el acto de este viernes "no deja de ser un primer paso" en un proceso creciente con más asambleas en todo el territorio nacional y tras el que si no hay respuesta del Gobierno, "habrá movilización". "Queremos que el Gobierno y los actores económicos sepan que no vamos a esperar a que se acabe la legislatura para abordar la situación", dejaron claro Unai Sordo y Pepe Álvarez durante la presentación de este proceso de concentración. Además, ambos creen que es necesario que el debate político se empiece a centrar en la lucha contra la desigualdad, en fomentar el empleo de calidad, distribuir la riqueza y en crear un sistema de pensiones público para ahora y para dentro de 30 años.

Asimismo, consideran que es necesario que el Gobierno empiece a plasmar los acuerdos alcanzados en el diálogo social en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Estatuto de los Trabajadores, aunque la patronal decida no sumarse a los acuerdos. "Exigimos al Gobierno que tire adelante con las materias que hemos negociado y emplazamos al Gobierno a que la CEOE no tenga derecho de veto", apuntaron, tras insistir en que el Gobierno debe poner "negro sobre blanco" las cosas que se han venido hablando y que se han cerrado en el marco del diálogo social. "Me parece que desde el Gobierno tienen que pasar de la frase fácil a lo que es un poco más complejo, que es el BOE", señaló el líder de UGT.

Durante la presentación de estos actos, Sordo y Álvarez apuntaron que iban a tensionar la negociación colectiva para intentar llevar todos los aspectos aprobados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a todos los convenios. Asimismo, también afirmaron que van a decirle al Gobierno que ponga encima de la mesa la modificación sustancial de la reforma de pensiones y de la reforma laboral. Al Ejecutivo también le pedirán que concrete medidas y busque mayorías. Según anunciaron los dos secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, el próximo 8 de marzo se convocarán paros laborales de dos horas por turno con la posibilidad de que en algunos sectores, "por sus particularidades y reivindicaciones", el paro sea de 24 horas.