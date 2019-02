Las mujeres representan más del 77 por ciento de la fuerza laboral de las compañías de salud, pero, sin embargo, el talento femenino no tiene la misma representación en puestos directivos, donde solo cuenta con un 8 por ciento de representación, según datos del US Bureau of Labor Statistics recogidos en el informe 'Women Dominate Health Care - Just Not in the Executive Suite', de Boston Consulting Group. El problema radica en la retención de talento y en su promoción, lo que denota la "necesidad de elevar a más mujeres a roles directivos y ayudarlas a compatibilizar el trabajo mediante medidas de flexibilidad laboral"

Las mujeres dominan el sector de la salud pero no sus puestos directivos (Getty Images).

La publicación demuestra que la paridad de género en puestos de liderazgo ofrece beneficios en todas las industrias, desde el punto de vista de que aporta "un pensamiento más innovador y un mejor rendimiento financiero". "Las disrupciones actuales en materia de salud requieren enfoques no convencionales y nuevas ideas, que no provendrán en ningún caso de un equipo directivo homogéneo en materia de género", recoge el informe.

La investigación se basa en conversaciones con mujeres exitosas en salud que apuntan seis prioridades: destacar a las mujeres directivas como modelos a seguir, desarrollar programas formativos de promoción interna, estandarizar las revisiones del rendimiento y los criterios de promoción, buscar talento en fuentes no convencionales, ofrecer condiciones laborales flexibles y medir lo que realmente tiene valor para la compañía.

"Se deben tomar medidas específicas para mejorar la retención y la promoción de las mujeres de alto potencial. Dar a las mujeres una oportunidad igual en los puestos de liderazgo es justo. Además, una mayor diversidad de género en el equipo directivo hará que las empresas sean más innovadoras, dándoles una clara ventaja en un sector en el que la norma es la disrupción permanente", resumen.