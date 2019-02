El inspirador baile nupcial de este novio en silla de ruedas que se ha hecho viral te conmoverá

El amor todo lo puede y si no que se lo digan a Cinthia Zanuni, que vio cómo su novio, Hugo Rohling, fue capaz de levantarse de su silla de ruedas para disfrutar de un baile nupcial de lo más especial el día de su boda. Así, esta pareja de brasileños enterneció a todos los invitados, que fueron testigos del increíble esfuerzo del novio y de la emoción de la novia.

Cinthia besa a Hugo antes del baile nupcial que tanto la emocionaría (Hugo Rohling/Facebook)

Cuando comenzó a sonar la canción ‘With A Little Help From My Friends’ (‘Con una pequeña ayuda de mis amigos’), de los Beatles, el padre y el hermano de Hugo se pusieron a su lado y él, apoyándose en ambos, se levantó de la silla de ruedas con una enorme sonrisa. Cinthia, por su parte, al verlo de pie, acudió rápidamente junto a él. El joven no podía abrazarla, pero colocó tiernamente su cabeza sobre la de ella, de modo que la pareja experimentó un momento único. Al acabar la canción, la novia, que lloraba de emoción, salió corriendo para secar sus lágrimas.

Uno de los invitados a la boda, Marcelo Henrique da Silva, grabó el baile y compartió el vídeo en su perfil de Facebook junto a un emotivo mensaje: "Tuve el placer de participar de este casamiento increíble de mis amigos y voy a compartir con ustedes este video que muestra de lo que el amor es capaz". El vídeo se hizo viral y en pocos días ha tenido nada menos que 16 millones de reproducciones.

Hugo quedó paralítico de cintura para abajo hace cinco años en un terrible accidente de moto. Eso no ha sido impedimento para seguir adelante con sus planes de vida, contraer matrimonio y, sobre todo, sorprender a su pareja con este tierno momento digno de admiración.

Cinthia y Hugo se conocieron a través de una 'app' de citas después de que ella perdiera a su anterior pareja en otro accidente de tráfico.