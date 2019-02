Casado no descarta una moción de censura contra Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a los españoles asistir a una concentración en el centro de Madrid este domingo, si bien ha señalado que aún están a la espera de la respuesta de la Delegación del Gobierno. Según ha dicho, su partido quiere liderar a los "constitucionalistas" ante esta "felonía" de Pedro Sánchez de aceptar la figura de un relator en una mesa de partidos sobre Cataluña. "No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", ha declarado Casado en un acto en Cuenca, donde no ha descartado poder usar otros mecanismos parlamentarios que ofrece la Constitución, en alusión a una posible moción de censura.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en su visita a Cuenca. (Europa Press)

A su entender, Sánchez está "deslegitimado" para seguir al frente del Gobierno de España. "Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española", ha resaltado el líder del PP, que ha calificado de "lamentables" e "insulto a la inteligencia" las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo.

EXIGE LA CONVOCATORIA "INMEDIATA" ELECCIONES A SÁNCHEZ

El presidente nacional del PP ha asegurado que va a establecer contactos con todos los partidos políticos "para intentar retener este escarnio a España". En este punto, ha recalcado que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones "porque es lo que le está reclamando la mayoría sensata de este país". Sin embargo no ha cerrado la puerta a una posible moción de censura. Eso sí, ha admitido que "no dan números para hacerla". "Si la presentamos es para ganarla, no somos Podemos", ha manifestado Casado, que ve un problema el apoyo que los nacionalistas vascos están dando a Sánchez. A su entender, lo que ellos quieren es que "dure Pedro Sánchez y que no caiga", ante las transferencias que el presidente del Gobierno ha hecho al Ejecutivo vasco "y que fueron denegadas por Aznar, Zapatero y Rajoy".

En cuanto a la manifestación que quiere convocar para este domingo en el centro de Madrid, Casado espera que la Delegación del Gobierno "les permita manifestarse libremente, al igual que hace con otras organizaciones", y ha abierto la puerta para que todas las plataformas ciudadanas que quieran puedan unirse. "No nos queda más remedio que acudir a la ciudadanía y a la calle", ha aseverado el presidente de los 'populares'. "El PP quiere liderar a los constitucionalistas, a la España sensata, la que no quiere que se humille a nuestro país", ha proseguido Casado, quien ha calificado al presidente del Gobierno como "el mayor traidor que tiene nuestra propia legalidad". También ha afirmado que "lo que está pasando en la actualidad en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23-F".

DELITOS DE PREVARICACIÓN

Además, el presidente del PP ha avanzado que su partido estudiará "qué posibles delitos de prevaricación ya se están cometiendo, porque se pueden estar dictando resoluciones a sabiendas que son injustas". "De hecho, cuando yo he reclamado desde hace 8 meses la activación del artículo 155 es porque se ha cruzado ya la línea de la legalidad en demasiadas ocasiones", ha aseverado. En este sentido, Casado ha relatado que "hay grabaciones de órdenes ilegales a los Mossos d'Esquadra para que no actúen ante la kale borroka, hay constatación de utilización de presupuesto público para reabrir oficinas, crear el Consejo de la República y seguir con el adoctrinamiento educativo y con propaganda en medios de comunicación públicas".

Asimismo, ha mencionado "evidencias que las instituciones penitenciarias administradas por la Generalitat han cometido también resoluciones injustas al dar tratamiento penitenciario diferenciado a los presos golpistas, y hay evidencias que hay una negociación bajo cuerda ocultada durante dos meses por parte del Gobierno de España que está yendo contra la Constitución, como renegar del Jefe del estado".

EL PSOE NO PUEDE ESTAR EN LA "EQUIDISTANCIA"

El líder del PP ha señalado que el Partido Socialista no puese situarse en la "equidistancia" ante lo que está pasando en España y ha hecho un llamamiento a los 'barones' territoriales del PSOE, que tienen "oportunidad de decantarse". "Y si no veremos cómo les va en las urnas en las municipales y autonómicas. Recuerdo que la herencia de Zapatero fue la debacle del PSOE y a tiempo están de revertirlo", ha avisado Casado, que ha pedido a los españoles y a los cargos socialistas que les ayuden a "echar a este okupa y este irresponsable de la Moncloa". Finalmente, el presidente de los 'populares' ha pedido a Sánchez "que deje de escribir libros, que deje de destruir la economía, que acabe de blanquear la historia criminal de ETA", por lo que ha hecho una llamada "al sentido común".