La petición de las campeonas del mundo de fútbol sub 17 que despierta la admiración de los diputados

Cata Coll, capitana de la selección de fútbol sub-17, y sus compañeras, que el pasado mes de diciembre consiguieron el campeonato del mundo en su categoría, han visitado la Cámara baja, en donde han sido recibidas por la presidenta, Ana Pastor, y por los miembros de la Comisión de Cultura y Deporte. En declaraciones a los periodistas, la futbolista ha destacado que al deporte femenino "aún le falta mucho" para parecerse al masculino y, a su juicio, el objetivo a tener en cuenta ahora por parte de las instituciones es que no hagan a las deportistas sentir inferiores.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, junto a las campeonas del mundo de fútbol sub 17 durante su visita a la Cámara Baja este miércoles (Europa Press)

Para ello, ha hecho un llamamiento al Congreso para que trabajen por el fútbol femenino e inviertan en él "para que pueda crecer". Esta petición ha sido recogida por la presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, quien les ha recordado que este órgano es su representación parlamentaria y que siempre tendrán en él "un canal de comunicación" para que puedan hacer sus reivindicaciones. "Hay cosas que tienen solución y otras que no, pero aquí, a veces, podemos arreglar cosas", ha apuntado Rivera.

RELACIONADO: Quién es Claudia Pina, la joven estrella de la selección femenina

En el acto, los portavoces parlamentarios de Deporte de los diferentes grupos han agradecido a las jugadoras su logro deportivo y también han destacado el ejemplo que suponen para muchos jóvenes que han visto como "con esfuerzo" se "llega a los más alto.

UN EQUIPO 'MARCA ESPAÑA'

El diputado 'popular' Ángel Luis González, se ha dirigido a las campeonas del mundo para señalar que son "el mayor orgullo del país" y "Marca España" como la mayoría del deporte femenino que, según ha apuntado, en estos momentos tiene "una importancia vital" en la acción exterior de España. Su homólogo del PSOE, Javier Antón, ha apuntado, además, que el logro de la selección sub-17 ayudará a que los equipos femeninos superiores que están luchando por un convenio igual al de los hombres tengan una mayor visibilidad.

"No dejéis de creer en la Igualdad", ha sido uno de los mensajes lanzados por la portavoz de Deportes de Unidos Podemos, Teresa Arévalo, quien recordaba que, cuando ella jugaba al fútbol, no se veían partidos de mujeres en televisión ni había referentes. "Ahora lo sois vosotras", ha destacado. Por su parte, el representante de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha destacado la importancia de que este equipo haya llevado valores como el compañerismo a todos los hogares del país.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha destacado la dificultad que supone ser campeona de un deporte siendo mujer, en comparación con los hombres; mientras que el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Iñigo Alli, les ha pedido a las jugadoras que estén orgullosas de los conseguido y que sigan siendo un ejemplo dentro y fuera del campo para muchos niños.

RELACIONADO: Más noticias de deportes en 'Tu Otro Diario'

EL CASO DE TERRASA: 'UNA VERGÜENZA'

Durante la recepción, los periodistas han preguntado, además, al equipo por los insultos machistas que un equipo de veteranos del Terrasa dirigieron a dos equipos femeninos que jugaban un partido. "Es vergonzoso", ha contestado Cata, quien ha explicado que las jugadoras sólo quieren practicar su deporte y divertirse, porque lo hacen "por amor al arte y no por dinero".

El equipo de fúbtol femenino sub-17 tras alzarse con la victoria el pasado mes de diciemnre (GTresonline)

La seleccionadora nacional sub-17, Toña Is, ha lamentado que esto siga ocurriendo en los campos y espera que "pronto" se deje de ver el fútbol femenino como una cosa de "bichos raros". Is ha asegurado que seguirán intentando hacerse un hueco en este deporte y ha deseado que "no vuelva a suceder" nunca un caso como el de Terrasa.

Este caso también ha sido criticado "duramente" y "rechazado enérgicamente" por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien ha apelado a trabajar con la Educación para "hacer ver que el trabajo y la construcción del fútbol es cosa de mujeres y hombres por igual".