El Gobierno ya tiene una estrategia para que los jóvenes no fumen

La Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, junto a las direcciones generales de Salud Pública, Cartera de Servicios y del Instituto de la Juventud de España (Injuve), están elaborando una estrategia para evitar que los jóvenes se inicien al hábito tabáquico. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, durante la presentación de la partida destinada a su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados.

La elaboración de esta medida está "muy adelantada", al igual que el borrador de la futura ley del alcohol en menores, el cual, actualmente, tal y como ha informado Martí, está en el proceso de revisión para analizar la legislación actual que hay a nivel autonómico y europeo. "No hemos dejado en ningún momento el borrador de la ley de alcohol en menores, pero antes de presentarlo queremos que sea el mejor posible", ha argumentado.

Otra de las áreas en el que la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha informado de que su departamento está trabajando es en las casas de apuestas, si bien ha recordado que son competencia de las comunidades autónomas, pero que están estudiando las diferentes normativas para saber cuáles son las más eficaces. Lo mismo ocurre, prosigue, con la publicidad del juego 'on line'.

Respecto a la partida presupuestaria destinada al Plan Nacional sobre Drogas, Martí ha reconocido que no se sabe cuál va a ser la cuantía exacta ya que todavía no se sabe cuánto vendrá del Fondo de Bienes Decomisados. No obstante, ha asegurado que, al igual que en años anteriores, la cantidad que se obtenga del mismo aumentará el presupuesto destinado al Plan Nacional sobre Drogas en un 200 por ciento.

El presupuesto, según ha explicado, irá destinado a la financiación de actividades del tercer sector, a programas y proyectos de las comunidades autónomas, a los gastos de los trabajos del Observatorio Español de Drogas, a las corporaciones locales, a la cooperación internacional, a proyectos de investigación y a iniciativas de control de la oferta. "Es importante tener recursos pero, también, ver cómo se rentabilizan esos recursos y ese precisamente es el objetivo de la delegación. Además, es importante introducir objetivos de evaluación, eficacia y eficiencia en los programas que estamos pagando con los recursos públicos y ese es otro de los objetivos que nos hemos marcado", ha zanjado.