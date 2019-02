Los deportistas de élite que ponen este 2019 punto y final a su carrera profesional

Si en 2018 Fernando Alonso se despedía de la Fórmula 1, en un acto muy emotivo rodeado de familiares y amigos, Dani Pedrosa también lo hacía en MotoGP tras 18 años en las pistas y con 3 mundiales. Este 2019 empieza con la retirada de otros grandes del deporte tanto nacional como internacional, desde el tenista Andy Murray hasta el jugador de fútbol Xavi Hernánez, pasando por el patinador y siete veces campeón de Europa consecutivamente Javier Fernández. Aquí un resumen de los deportistas de eliten que se despiden este 2019:

Andy Murray, en la rueda de prensa para anunciar su retirada esta temporada (Getty Images).

Andy Murray

El británico Andy Murray anunció de manera inesperada su intención de retirarse tras el Grand Slam de Wimbledon, que se celebrará del 1 al 14 de julio, como consecuencia de los fuertes dolores que ha estado padeciendo durante el último año por su lesión en la cadera y de la que ha tenido que ser operado esta misma semana. El jugador, de 31 años, no pudo evitar las lágrimas al anunciar su decisión en una rueda de prensa en la que se mostró de lo más sincero. "He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible, pero el dolor no ha cesado", afirmó el Murray.

A lo largo de su carrera ha conseguido tres Grand Slams (dos Wimbledon y un Abierto de Estados Unidos), y además cuenta con catorce títulos en torneos Masters 1000, dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, y la corona en el ATP Finals de 2016, año en el que logró nueve títulos que le sirvieron para coronar la clasificación mundial.

Javier Fernández

Javier Fernández conquistó el pasado sábado en Minsk (Bielorrusia) su séptimo título consecutivo de campeón de Europa, con remontada incluida hasta lograr 271.59 puntos y despedirse así de la élite profesional con un ejercicio dorado. El bronce olímpico conseguido hace un año en PyeongChang (Corea del Sur) fue el inicio del epílogo, al tiempo que dedicaba esfuerzos en popularizar su pasión con el espectáculo 'Revolution On Ice'. Con su gira por toda España, junto a un currículum envidiable, 'SuperJavi' se ha convertido en pionero al estilo de los Fernando Alonso (Fórmula 1), Carolina Marín (bádminton), Mireia Belmonte (natación) y compañía.

Javier Fernández el pasado sábado tras ganar por séptima vez(Getty Images).

Duane Da Rocha

La nadadora española Duane Da Rocha también ha anunciado su retirada de la competición y lo hace a los 31 años con el título de campeona de Europa en 200 espalda en Berlín 2014 y tras quince años compitiendo. da Rocha ha dicho que debe 'emepzar otra nueva etapa' pero fuera del agua. La nadadora nacida en Brasilia en 1988 y criada en Mijas desde los dos años, ha sido uno de los máximos exponentes de la natación nacional en la última década. En total, ha logrado siete medallas internacionales. Entre ellas, el oro en el Europeo de Berlín 2014 en los 200 metros espalda, con récord de España -todavía vigente- y el bronce mundialista en Estambul 2012 en la misma disciplina.

Xavi Hernández

El futbolista catalán anunció a finales de 2018 que esta sería la última temporada en la que jugaría. Colgando así sus botas en el Al Sadd, el equipo actual en el que está en Qatar, y dar así un salto en la carrera para formarse como entrenador. Xavi logró 25 títulos mientras jugó en el Barcelona, además de ser doble campeón de Europa en 2008 y 2012 y campeón del Mundo con también 'La Roja' en 2010.

Lindsey Vonn

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn anunció este viernes que se retirará después del Mundial que se celebra en Suecia la próxima semana, donde competirá en el descenso y el supergigante, por culpa de las lesiones y un "cuerpo roto sin posibilidad de reparación". "Tengo que aceptar que no puedo seguir con el esquí. Competiré en el Mundial la próxima semana en Are y serán las últimas competiciones de mi carrera", dijo a través de un mensaje en sus redes sociales.

Lindsey Vonn está considerada como una de las mejores esquiadoras de la historia (Getty Images).

La que está considerada como la mejor esquiadora de la historia, con un récord de 82 victorias en la Copa del Mundo, venía vaticinando los últimos meses su posible retirada. La campeona olímpica de descenso en Vancouver 2010 arrastra una plaga de lesiones en las rodillas. "Siempre he empujado al límite, lo que me ha dado muchos éxitos pero también accidentes", añade.

David Ferrer

El tenista español pondrá el broche de oro a una gran carrera en las canchas en el Mutua Open Madrid. En el que tendrán lugar varios actos de homenaje a uno de los tenistas más importantes de la historia del tenis español.