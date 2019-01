May dice que evalúa opciones a la salvaguarda irlandesa del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que evalúa varias opciones para resolver el problema de la salvaguarda irlandesa del "brexit", y expresó su satisfacción por poder reunirse con el líder laborista, Jeremy Corbyn. En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May recalcó que los diputados dejaron claro anoche en una votación que la "garantía", pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, es el principal obstáculo para aceptar el acuerdo negociado con la Unión Europea (UE).

Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido (EFE/Archivo)

Los parlamentarios aprobaron anoche por 317 votos frente a 301 una enmienda que urge al Gobierno de May a pactar una solución alternativa a la salvaguarda irlandesa contenida en el pacto. "Anoche, la cámara votó a favor de un rumbo claro sobre la forma en que aceptaría un acuerdo y eso supone abordar el problema de la salvaguarda ("backstop"). Hay varias propuestas sobre cómo se podría hacer eso", apuntó May.

La primera ministra manifestó su satisfacción por la reunión de hoy con Corbyn, prevista para las 15.00 GMT, pero lo criticó por no querer admitir que la dificultad está en la controvertida cláusula. "La cámara votó anoche por mayoría para decir que el problema que necesita ser abordado es el 'backstop', así que él (Corbyn) necesita escuchar a la cámara y reconocer eso", insistió May. El Gobierno busca soluciones alternativas al problema de la frontera entre las dos Irlandas, ya que el objetivo es mantenerla abierta para no perjudicar el proceso de paz en Irlanda del Norte. El acuerdo negociado con Bruselas había sido rechazado por los Comunes el pasado día 15 por una mayoría de 230 votos.

La primera ministra reconoció anoche que hay "apetito limitado" en Bruselas para renegociar el acuerdo, pero se mostró confiada en conseguir los cambios necesarios para aprobar un pacto revisado. Los euroescépticos y los diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) temen que la salvaguarda obligue al Reino Unido a seguir integrado en las estructuras comunitarias hasta que no se firme un nuevo acuerdo comercial que evite cualquier aduana entre las dos Irlandas, algo que puede tardar varios años en materializarse.