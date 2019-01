Los casos de cáncer aumentan un 12 por ciento en los últimos 4 años, el doble en mujeres

Los casos de cáncer diagnosticados en España van a alcanzar 277.234, un 12 por ciento más que en el año 2015, cuando se diagnosticaron 247.771, según el informe 'Las cifras del cáncer en España', realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), GLOBOCAN 2018 y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento, en el que se destaca el de cáncer de pulmón en las mujeres, que se sitúa por primera vez como el tercero en incidencia, se debe a factores como el aumento poblacional, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, así como a la implantación de programas de detección precoz que, si son adecuados, condicionan un aumento de número de casos pero suponen una reducción de la mortalidad.

"Hemos visto que en los últimos cuatro años ha habido un incremento del 12 por ciento en los casos de cáncer y uno de los datos más llamativos es que si vemos los datos de mujeres y hombres, es casi un 18 por ciento más en mujeres, y un 8 por ciento más en hombres, todo ello a expensas del cáncer de pulmón como consecuencia del hábito tabáquico y del envejecimiento", ha comentado la presidenta de SEOM, Ruth Vera.

El riesgo o probabilidad de desarrollar un cáncer está condicionado por la edad, incrementándose especialmente a partir de los 45 y 50 años. Sin embargo, desde el nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen un riesgo de desarrollar una enfermedad oncológica de un 42,5 por ciento, porcentaje que se reduce hasta un 27,4 por ciento en el caso de las mujeres. A los 85 años, estos valores aumentan hasta el 50,8 por ciento en los varones y al 32,3 por ciento en las mujeres. A nivel general, los cánceres más frecuentes diagnosticados en España en 2019 serán los de colon y recto (44.937 nuevos casos), próstata (34.394), mama (32.536), pulmón (29.503) y vejiga (24.819). A mucha distancia le siguen los linfomas no Hodgkin y los tumores de cavidad oral y faringe, páncreas y estómago.

Por sexos, en hombres los tumores más diagnosticados serán los de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga; mientras que en mujeres serán los de mama y colorrectal y, en tercer lugar el pulmón. En este punto, Vera ha llamado la atención sobre el hecho de que por primera vez el cáncer de pulmón se ha situado como el tercero en incidencia en mujeres, siendo además el que más muertes causas del conjunto de tumores, tanto en hombres como en mujeres. Ahora bien, mientras que el número de casos de cáncer de pulmón en mujeres va en aumento, al igual que el tabaquismo, en hombres se va reduciendo de forma pareja a la reducción del hábito tabáquico. Asimismo, el resto de tumores relacionados con el tabaco, como los de la cavidad oral y faringe o vejiga, entre otros, también aumentarán.

Por el contrario, SEOM ha destacado el continuo descenso del cáncer gástrico que se lleva produciendo en las últimas décadas en España, al igual que en el resto de países occidentales, situándose en el quinto puesto en frecuencia en hombres. Este descenso se relaciona con la disminución de la incidencia de la infección por la bacteria 'helicobacter pylori', con modificaciones dietéticas o con el descenso del consumo de tabaco y alcohol. A nivel mundial, el número de enfermedades oncológicas ha aumentado de los 14 millones de casos en el año 2012 a los 18,1 millones en el año 2018, siendo los más frecuentes el de pulmón, mama, colon y recto, próstata y estómago. Además, y según las estimaciones poblaciones, se cree que el número de diagnósticos aumente en las dos próximas décadas, alcanzando los 29,5 millones en 2040.

CÁNCER DE PULMÓN, COLORRECTAL, ESTÓMAGO E HÍGADO: LOS MÁS MORTALES

Por otra parte, el informe ha mostrado que los tumores responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial han sido el de pulmón (18,4 por ciento del total de muertes por cáncer), colorrectal (9,2%), estómago (8,2%), hígado (8,2), mama (6,6%), esófago (5,3%), páncreas (4,5%), próstata (3,8%) y leucemia (3,2%). En el caso concreto de España, y según los datos del INE de 2017, publicados en diciembre de 2018, los cánceres constituyeron la segunda causa de muerte (26,7% de todos los fallecimientos), por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (28,8%). No obstante, en los hombres fueron la primera causa de mortalidad y en las mujeres la segunda.

Al respecto, tal y como ha informado la doctora Vera, entre la población española, el cáncer de pulmón fue el responsable del mayor número de muertes, seguido del de colon y recto, si bien si se analiza sólo en mujeres, los responsables del mayor número de muertes fueron los de mama y pulmón, éste último debido, especialmente, al hábito tabáquico. "Seguimos con la incorporación de gente joven al hábito del tabaco, por lo que tenemos que hacer más campañas. Se hizo mucho con la ley del tabaco en España, pero tenemos que seguir insistiendo cada vez más en que un tercio del cáncer de la enfermedad puede ser evitable y uno de los grandes culpables es el tabaco", ha recalcado la presidenta de SEOM.

ASCENSO DE LA SUPERVIVENCIA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

No obstante, y pese a estos datos, Vera ha lanzado un mensaje de esperanza a la población, asegurando que en las últimas décadas la supervivencia por cáncer en España ha experimentado un "fuerte ascenso" gracias, entre otros motivos, a los avances que se han producido en la investigación y en los tratamientos oncológicos. De hecho, actualmente en España la supervivencia de los pacientes con cáncer es similar a la del resto de países del entorno, en un 53 por ciento a los cinco años. "Está aumentando la supervivencia y ojalá algún día el diagnóstico del cáncer ya no esté vinculado a la idea de muerte. Además, es importante recordar que en la mayoría de los casos los cánceres son alteraciones somáticas y no hereditarias, por lo que no se nace con cáncer", ha apostillado la doctora Vera.

El 'Informe Mundial del Cáncer 2014' de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puso de manifiesto que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas a causas evitables, incluyendo como factores de riesgo más importantes el tabaco (responsable de hasta un 33 por ciento de los tumores a nivel global), las infecciones (25%) y el alcohol (12%). Por tanto, en muchos casos una enfermedad oncológica se puede evitar, si bien la doctora Vera ha insistido en la necesidad de concienciar a la población al respeto. Estas declaraciones han sido corroboradas por el exfutbolista y comentarista deportivo, Michael Robinson, recientemente diagnosticado de melanoma, quien ha recordado que la mitad de la población tiene cáncer, o ha padecido la enfermedad o algún familiar tiene, por lo que ha subrayado la importancia de no estigmatizar la enfermedad.

Precisamente por ello, Robinson, junto a la cantante Luz Casal, ha participado en la campaña lanzada por SEOM, con motivo de la celebración, el próximo 4 de febrero, del Día Mundial del Cáncer, titulada '¿El cáncer se hereda?', en la que a través de un vídeo se aclara a la población que el cáncer es una enfermedad que se puede desarrollar por alteraciones genéticas, pero que eso no significa que esas mutaciones se hereden. "Desde mi experiencia he aprendido la importancia de tener unos buenos hábitos en la vida, de comer bien y hacer ejercicio. Si tienes dudas de poder desarrollar genéticamente la enfermedad, ponte siempre en buenas manos", dice Casal en el vídeo.