Trabajadores de VTC se reúnen con el Govern mientras mantienen las movilizaciones

Los trabajadores de vehículos de transporte con conductor (VTC) se han reunido este viernes con la Generalitat, tras manifestarse en Barcelona en contra del decreto que prepara el Govern para restringir la actividad del sector, y de momento mantendrán las movilizaciones en la ciudad. Centenares de trabajadores de VTC se han manifestado por el centro de Barcelona, sin interrumpir el tráfico, desplazándose de la plaza Francesc Macià hasta la de Sant Jaume, para pedir diálogo al ayuntamiento de la ciudad y al gobierno catalán. Varios representantes del sector se han reunido con el jefe de gabinete de la consellera de Presidencia, Jordi Cabrafiga, a quien han trasladado su rechazo al decreto que se firmará el martes y la "inquietud" de los trabajadores afectados, y han pedido una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Decenas de taxis estacionados a las puertas del recinto ferial de IFEMA, donde se celebra la feria de turismo, FITUR, durante el cuarto día de huelga del sector del que reclama a la administración autonómica que apruebe una legislación que limite la actividad de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), después de que los taxistas de Barcelona hayan acordado poner fin a la protesta. (EFE)

"Hemos pedido una reunión con el presidente Torra para que escuche a los 4.000 trabajadores y sea capaz de decirles qué va a hacer con ellos, si va a ser capaz de dejarlos en la calle", ha explicado Fernando Gatel, director general de una de las compañías que trabajan para Cabify, Vector Ronda. El presidente en Cataluña de la patronal Unauto, Josep Maria Goñi, ha dicho que desde el sector no entienden que "en 2019, con todo lo que está pasando en Cataluña, a través de un decreto se puedan cerrar 98 empresas (que trabajan para Uber y Cabify) y despedir a cerca de 4.000 trabajadores". "No entendemos que se expulse de Barcelona, que en teoría es referencia internacional de la telefonía móvil, a las dos aplicaciones más importantes del mundo de transporte público de personas en vehículos de nueve plazas", ha dicho Goñi.

Por el momento, no se ha establecido una fecha para el encuentro entre el sector de las VTC y el presidente de la Generalitat o la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi. Hasta que no salga el decreto, han informado los representantes de los conductores de VTC, "la intención es no moverse de la Diagonal y movilizarse de forma ordenada y pacífica", y han adelantado que el próximo lunes han convocado otra marcha lenta que saldrá de nuevo de la plaza de Francesc Macià. Durante la movilización de hoy, convocada por Vector Ronda, trabajadores de VTC se han desplazado con consignas como "Déjame trabajar" o "Mis hijos también comen", y han recibido el apoyo de otros conductores que pitaban al paso de la comitiva.

El director general de Vector Ronda ha asegurado esta mañana que si el Govern aprueba el decreto, que obligará a precontratar sus servicios y eliminará la geolocalización de los VTC, lo que supondrá el despido de los aproximadamente 1.000 conductores de la empresa. La compañía no ha renovado ya los contratos que finalizaban esta semana ante la incertidumbre abierta con la regulación prevista por la Generalitat. Las empresas de VTC iniciaron ayer una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir a la Generalitat que paralice el decreto, y ya han conseguido más de 120.000 firmas en internet y 6.000 más recogidas de manera presencial.