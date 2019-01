Bing, el buscador del gigante tecnológico Microsoft, deja de funcionar en China

El buscador del gigante tecnológico Microsoft, Bing, no funciona en China desde hace varias horas, una situación que la compañía estadounidense está estudiando mientras las autoridades chinas todavía no han confirmado si podría tratarse de un bloqueo intencionado. A través de las redes sociales, el diario oficialista Global Times aseguró que la firma fundada por Bill Gates está "buscando la razón" por la cual el acceso al buscador Bing no está disponible en el gigante asiático.

El buscador del gigante tecnológico Microsoft, Bing, no funciona en China (EFE/Archivo).

Y es que China, el país con más internautas del mundo (alrededor de 700 millones), es uno de los estados que ejercen mayor control sobre los contenidos en la web, como muestra el hecho de que sitios populares a nivel mundial como Google, Facebook, Twitter o YouTube estén bloqueadas en el país desde hace años.

RELACIONADO: Inditex ficha a la presidenta de Microsoft España, Pilar López, como consejera

A principios de agosto, la publicación electrónica The Intercept citó documentos internos de Google según los cuales planeaba relanzar su motor de búsqueda en China con resultados censurados para cumplir con los requisitos de las autoridades de este país, una situación que generó una gran polémica.

RELACIONADO: Microsoft quiere potenciar las habilidades tecnológicas entre los hispanos de Estados Unidos

El escándalo llevó al consejero delegado de la marca, Sundar Pichai, a tener que declarar ante el Congreso estadounidense para negar que el gigante tecnológico tenga planes de desembarcar en China y confirmó que la compañía apoya "la libertad de expresión y los derechos humanos".