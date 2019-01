Emiliano Sala, el futbolista del Cardiff desaparecido, envió un estremecedor mensaje a sus amigos desde el avión

Emiliano Sala, el futbolista del Cardiff que desapareció el pasado lunes cuando atravesaba el Canal de la Mancha en un avión privado, sentía miedo durante el viaje. Así lo confesó él mismo a un grupo de amigos en un estremecedor mensaje que se ha dado a conocer en las últimas horas. En el audio, enviado por WhatsApp y revelado por el también futbolista Diego Rolán en una radio uruguaya, Emiliano asegura que el avión se está "cayendo a pedazos". Los equipos de rescate han retomado las labores de búsqueda sin que, por el momento, haya novedad alguna.

Emiliano Sala, de 28 años, había destacado durante la pasada temporada como delantero del Nantes y acababa de fichar por el Cardiff, en la Premier League (Getty Images).

"Estoy aquí arriba del avión que está por caerse a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, sí, que mañana ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes, bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben.... qué miedo que tengo". Es todo lo que dice en el estremecedor mensaje antes de que se les perdiera totalmente la pista poco después de las 20.00 horas del lunes.

El suceso está rodeado de incógnitas y, en estos momentos, aún no se sabe lo que pudo ocurrir para que desaparecieran del control aéreo en la zona de Alderney. No hubo tampoco ningún mensaje previo de socorro. Las labores de rescate, en las que participan varios botes salvavidas y dos helicópteros, tampoco están resultando fáciles. El mal tiempo, con fuerte oleaje y rachas de viento, obliga a suspender las labores en cuanto cae el sol. Este miércoles por la mañana a las 7.30 horas dos aviones han despegado para hacer una inspección desde el aire.

Un bote salvavidas explora las aguas del Canal de la Mancha en busca de una pista del avión en el que viajaba Emiliano Sala (Gernsey Police / Facebook)

Mientras, crece la angustia entre sus familiares. Su padre, Horacio Sala, que habló con él también el pasado domingo, se ha mostrado destrozado: "Quisiera encontrarlo con vida pero se me están yendo las ilusiones", admitió en una entrevista, con un nudo en la garganta. "Las horas pasan y me da por pensar lo peor", se lamenta.

Emiliano Sala, de 28 años, acababa de dar un paso importante en su carrera al incorporarse al Cardiff City en la Premier League tras su paso como delantero por el Nantes. De hecho, había pasado el fin de semana en la ciudad francesa precisamente para despedirse de sus compañeros. Tras conocerse la triste noticia de su desaparición los hinchas de su antiguo se han echado a la calle para apoyar la búsqueda y rendirle homenaje.