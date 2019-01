Las contagiosas carcajadas de esta bebé sorda al oír por primera vez a su hermana te enternecerán

Se llama Scarlet Benjamin y solo tiene 11 meses, pero ya ha vivido una experiencia que marcará el resto de su vida, aunque no sea muy consciente de ello. La pequeña, que es sorda, protagoniza un vídeo en el que reacciona a las voces de su hermana y su madre por primera vez tras ponerse unos audífonos y lo hace con unas sonoras y largas carcajadas de lo más contagiosas.

Scarlet nació tres meses antes de lo previsto y desarrolló una enfermedad intestinal común en bebés prematuros llamada enterocolitis necrotizante (NEC). Un tratamiento con antibióticos fue el causante de que la pequeña Scarlet perdiera audición.

Así lo contaba su madre, Dianne Benjamin, en una publicación de Facebook: "Ha sido una experiencia larga, llena de sentimientos y emociones". En todo este tiempo, cuenta Dianne que su pequeña reaccionaba a la mayoría de los sonidos, por lo que no llegó a plantearse que oyera del todo mal. "Después de lo que he presenciado hoy, no oía tan bien como yo pensaba. ¡Los audífonos son un mundo nuevo!", explica, emocionada, en el comentario junto al vídeo en cuestión de la pequeña:

La familia Benjamin ha pasado los últimos ocho meses viajando a diferentes estados de Estados Unidos, su país, en busca de soluciones, hasta que por fin llegaron a Atlanta. Allí, los especialistas de la clínica Hearing Associates de Milledgeville, Georgia dieron con el problema y hallaron un remedio.

El vídeo recoge el momento exacto en que Scarlet escucha alto y claro la voz de su hermana y no puede esconder su alegría. Una alegría contagiosa que produce risas incontrolables en la sala y alguna lágrima de emoción de una madre que se siente agradecida con el resultado.