Miles de nicaragüenses marcharon hoy en Costa Rica para exigir que Nicaragua sea liberada de la "represión" del presidente de ese país, Daniel Ortega, y para demostrar la unidad y la fuerza de los expatriados. Cerca de 5.000 nicaragüenses marcharon este domingo desde el parque Metropolitano La Sabana por las principales calles de San José hasta llegar a la Plaza de la Democracia, pidiendo por una nueva Nicaragua. Con pancartas que decían ¡Viva Nicaragua libre!, ¡Vivan nuestros héroes caídos!, ¡Vivan nuestros presos políticos!, ¡Viva Nicaragua libre!, los manifestantes buscaron levantar la voz. "Queremos decirle a nuestros hermanos de Nicaragua que desde el exilio levantamos la voz y levantamos nuestras fuerzas para decir que daremos los pasos por la libertad. Nicaragua no va a quedar sucumbida por la presión de Ortega y Rosario Murillo", expresó a Efe Marianella Castilla, parte de la organización.

Miles de nicaragüenses marchan en Costa Rica para pedir la libertad del pueblo. (EFE)

El grupo de la Gran Unidad de Nicaragüenses en el Exilio indicó que han decidido unirse para protestar por la libertad de Nicaragua, porque "es momento de demostrarle al dictador que en cada lugar donde hay comunidad nicaragüense hay unidad, hay fuerza, hay fe, y sobre todo, el deseo de ver a nuestra patria libre", expresa un pronunciamiento. Los manifestantes además exigieron a Ortega su "inmediata salida del poder, porque es un presidente sin pueblo. Nosotros repudiamos su mandato, no lo queremos más en el poder", destacó Castilla. "Ortega tiene aprisionados a las personas que están allá y esos son los verdaderos héroes y no vamos a dejar caer el país y menos llegar a ser como Venezuela. (...) Ortega llegó a destruir el país con su régimen dictatorial y no vamos permitir que continúe su mandato", manifestó Castilla.

Los asistentes además agradecieron al Gobierno y al pueblo costarricense por mostrarse solidarios en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes". Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores. Ortega, quien lleva 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.