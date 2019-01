Así es la mayor filtración de contraseñas de la historia: averigua si han accedido a tus cuentas

La mayor publicación de cuentas de correo y contraseñas de toda la historia de Internet se acaba de producir y ha dejado expuestas 773 millones de cuentas de correo electrónico de usuarios de todo el mundo. El español Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este viernes de la brecha de datos que lo ha producido. Denominada Collection##1, implica una muy grave vulnerabilidad de la privacidad de los usuarios afectados.

La brecha de datos Collection##1 ha dejado al descubierto 773 millones de correos y contraseñas de usuarios de todo el mundo (Cordon Press)

"Es la mayor publicación de cuentas de correo y contraseñas detectada hasta la fecha que afecta a millones de personas en todo el mundo y la mayor parte de los usuarios se ven comprometidos debido a la reutilización de las contraseñas, suponiendo un riesgo elevado para la privacidad de los mismos", ha indicado este organismo en un comunicado emitido este viernes. Los piratas informáticos podrán acceder, a través de Collection##1, a todas las redes sociales, webs y aplicaciones ligadas a los correos afectados.

Esta filtración, a diferencia de otras, parece tratarse de una compilación de datos obtenidos a través de sitios web y servicios, según el citado instituto, que también explica qué a los internautas qué hacer para averiguar si han accedido a sus cuentas.

En la imagen, la entrada del edificio de INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (EFE)



CÓMO AVERIGUAR SI UNA CUENTA ESTÁ AFECTADA POR COLLECTION##1

INCIBE recomienda a todos los usuarios de internet que introduzcan su dirección de correo electrónico en la plataforma 'Have I Been Pwned' para saber si están afectados o no. No hace falta más que poner el nombre de la plataforma en un buscador, introducir el e-mail (una vez hemos entrado en la web) y pinchar en "pwned" (término que en la jerga informática significa "seguridad comprometida").

Además de la brecha Collection##1, esta plataforma indica si esa cuenta introducida ha sido hackeada en otras ocasiones, con qué sistema y cuándo.