La sugerente oferta de trabajo para una pareja: un puesto de lo más tranquilo frente al mar por 114.000 euros

Estados Unidos ha abierto una doble vacante para cuidar el histórico faro de la 'East Brother Light Station', en una pequeña isla de la Bahía de San Francisco. Ofrecen 130.000 dólares (algo más de 114.000 euros) a la pareja (no a cada uno de ellos), que deberá residir en el faro, por lo que los gastos de alojamiento y vivienda quedarían cubiertos en una zona con una climatología cálida todo el año y, por tanto, ideal para disfrutar de la playa en el tiempo libre.

El faro de la 'East Brother Light Station', que cuidará una pareja a cambio de 130.000 dólares (Frank Schulenburg / Wikipedia)

Los requisitos para optar a la oferta de empleo en cuestión no son demasiado elevados, pero sí es preciso una condición imprescindible con la que pocos cuentan: uno de ellos debe poseer una licencia de capitán de la Guardia Costera de Estados Unidos para poder pilotar el único barco que llega a la isla.

El faro, construido en el siglo XIX e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, ha sido reconvertido en un 'bed and breakfast' (alojamiento y desayuno), por lo que la pareja encargada de cuidarlo deberá también limpiar, cocinar y ofrecer el mejor servicio a los huéspedes. Al tratarse de un edificio no muy grande, los clientes no serán muy numerosos, pero sí deberá ser la pareja contratada la encargada de desempeñar todas esas funciones, puesto que no hay ningún otro empleado. Si los candidatos a este puesto de trabajo cocinan bien, tendrán mucho ganado.

La isla de la Bahía de San Francisco en la que se encuentra el emblemático faro (Wikipedia)

Otra de las ventajas de este empleo, además de ofrecer vivienda gratuita en California y un suculento sueldo, es que solo se trabajará cuatro días a la semana (los únicos que la isla permanece abierta al público). La pareja se tendría que mudar allí a mediados de este año 2019, que es cuando se marchan los actuales encargados del faro.

Sin duda, una oportunidad de oro para vivir el sueño americano.