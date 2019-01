Manuela Villena, la mujer que ha acompañado al nuevo presidente de Andalucía en la búsqueda de su sueño

Fue en noviembre de 2018 cuando toda España le puso rostro y fue gracias aquella famosa foto de Pablo Casado y Juanma Moreno en plena campaña electoral junto a sus esposas comiendo en un McDonalds. Este miércoles, Moreno era investido presidente de la Junta de Andalucía y no dudó en valorar todo el apoyo y el cariño que siempre ha recibido por parte de su familia hasta lograr su objetivo, en especial a su mujer: Manuela Villena.

Ante las adversidades del mundo político, el matrimonio siempre se ha mantenido unidos (Europa Press)

Con un emotivo mensaje en redes sociales, el líder del PP en Andalucía, resaltaba el esfuerzo titánico que ha tenido que hacer Manu, como la llama cariñosamente, en todo este tiempo. "Han sido muchos los sacrificios familiares y tanto el tiempo que no he podido dedicaros, sin embargo siempre he tenido tu apoyo incondicional para conseguir el sueño de una Andalucía mejor. Gracias, gracias y mil veces gracias", escribía. El mensaje va acompañado con una imagen de ambos en su despacho en la que ella le mira cómplice mientras él habla por teléfono. Una imagen que refleja la buena relación, tanto sentimental como profesional, que ambos mantienen. Y es que aunque su trabajo es otro, Manuela Villena tiene la preparación suficiente para asesorar a su marido.

Manuela, que es natural de la pequeña localidad granadina de Padul, nació en 1980 en el seno de una familia humilde. De padre agricultor y madre ama de casa, Villena ha luchado desde siempre por labrarse un gran futuro, muestra de ello es su excelente pasado universitario. Según la revista local 'Padul Informa', la granadina comenzó a estudiar la carrera de Económicas, aunque no le convenció y se paso a la política. Es una apasionada del periodismo y la diplomacia y el secreto de su éxito se encuentra en el esfuerzo diario. Con 27 matrículas de honor, 9 sobresalientes y 2 notables, Villena puede presumir de un palmarés estudiantil envidiable.

Hace tres años, en un emotivo vídeo promocional de la candidatura a los comicios autonómicos de 2015, en el que la familia de Juanma Moreno hacía un repaso de su vida, su mujer explicaba que ella estudió Ciencias Políticas en Granada y que ambos se conocieron en un Congreso del PP y, por casualidades de la vida, volvieron a coincidir en Madrid. Su historia de amor comenzaba. Él la invitó como acompañante a la boda de un amigo y ahí "me miró a los ojos y me dijo que si quería casarme con él y le dije que sí", cuenta. Se casaron en Granada en 2006 y ahora tienen tres hijos -Juanma, Fernando y Alonso- a los que cuidan e intentan inculcar sus valores y el amor hacia su tierra: Andalucía.

El matrimonio tiene tres hijos: Juanma, Fernando y Alonso (@juanmamorenobonilla/Instagram)

Actualmente, Manuela trabaja como responsable de Relaciones Institucionales Sanitarias de una empresa farmaceútica en Sevilla. Aunque adora la política, reconocía en ese vídeo del PP que su familia se había visto afectada de alguna manera por la carrera hacia la presidencia andaluza de su marido. Ahora, cuando Moreno ha logrado su objetivo, toca agradecer todos los esfuerzos y sacrificios, que por fin han sido recompensados.