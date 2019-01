Theresa May salva la moción de censura y pide alcanzar un consenso sobre el 'brexit'

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, pidió este miércoles al resto de fuerzas políticas que antepongan el "interés nacional" del Reino Unido para alcanzar un "consenso" sobre los siguientes pasos a seguir de cara al "brexit". En una comparecencia frente a su residencia oficial de Downing Street, la jefa de Gobierno indicó que se reunió con representantes del Partido Nacionalista Escocés (SNP), el Partido Liberal Demócrata y el galés Plaid Cymru.

La primera ministra británica, Theresa May (Getty Images).

May lamentó, sin embargo, que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, la principal formación de la oposición, haya rehusado por el momento reunirse con ella: "Nuestra puerta sigue abierta", indicó. Un portavoz de Corbyn informó poco antes de que el líder laborista descarta mantener un diálogo "significativo" con May mientras se mantenga la "amenaza" de una salida no negociada de la Unión Europea (UE).

La jefa de Gobierno prevé continuar mañana los contactos con otros partidos para tratar de avanzar hacia un acuerdo sobre el "brexit" que pueda obtener el respaldo mayoritario de la Cámara de los Comunes. "Debemos trabajar todo juntos, de manera constructiva, para determinar qué quiere el Parlamento. Por eso invito a todos los partidos a que busquemos un camino para poder avanzar", dijo May esta noche.

"Es el momento de dejar a un lado los intereses personales", esgrimió la jefa de Gobierno, que calificó como "constructivos" los primeros contactos que ha mantenido con otras formaciones. May superó este miércoles por un margen de 19 votos una moción de censura convocada por el Partido Laborista y cuenta con un plazo hasta el lunes para regresar a la cámara con una propuesta del "brexit" alternativa.

El martes, los diputados rechazaron por una amplia diferencia, de 230 votos, el pacto al que la primera ministra ha llegado con Bruselas sobre la salida británica de la Unión Europea, prevista para el próximo 29 de marzo.