Días sin dormir en casa y trabajo incesante: así se implican los profesionales que buscan a Julen

Miguel Ángel Nevado, uno de los técnicos que trabajan sin descanso en el rescate del pequeño Julen, ha explicado a los periodistas la intensidad con la que está desempeñando el operativo: "Soy padre e imagino el sufrimiento que tienen que estar soportando ahora mismo", tal y como recoge el diario 'Sur'. También lo son los bomberos y guardias civiles que participan en las tareas, a quienes dedica unas palabras: “lo viven como algo personal, sin descanso, con barba de tres días”.

Diferentes equipos trabajan sin descanso en el operativo de rescate del pequeño Julen (Cordon Press)

Nevado ha relatado cómo las personas que trabajan desde el pasado domingo en estas labores "no van a casa", sino que continúan en la finca de Totalán, tratando de localizar al pequeño. Casi todos reciben las llamadas de sus parejas para ver cuándo van a volver a casa, pero les dicen por teléfono: "no me esperes esta noche que no voy".

Son ya tres jornadas de trabajo incesante para llegar al punto en el que se encuentra Julen y lograr rescatarlo con vida. Cada uno de los profesionales que participa de una u otra manera en el rescate es capaz de ponerse en la piel de los progenitores del pequeño, sacudidos ya por la desgracia de perder a otro hijo y con el alma en vilo, "muertos en vida", pero esperanzados por volver a abrazar a Julen, como el mismo José Roselló, el padre del niño, ha contado este miércoles en una convocatoria de prensa.

El caso ha tenido tal difusión en todo el mundo que decenas de empresas de diferentes países se han ofrecido a contribuir en la búsqueda. Detrás de ellas también hay personas conmovidas por la terrible caída y, gracias a eso, la Guardia Civil ha seleccionado a los mejores equipos para recibir su ayuda. Entre ellos se encuentra el de la empresa sueca que consiguió sacar a los 33 mineros chilenos que sobrevivieron nada menos que 70 días atrapados en la mina de San José y que también tuvo en vilo al mundo entero.

Todos los esfuerzos y medios disponibles para localizar al niño y sacarlo del pozo con vida.