Las mujeres plantan cara a los partidos que quieren retroceder en igualdad

Miles de mujeres han vuelto a teñir este martes de morado las calles de toda la geografía española y han recuperado el espíritu del histórico 8M para reivindicar sus derechos y advertir a los partidos políticos que no permitirán que se dé "ni un paso atrás" en materia de igualdad. Lo pactos alcanzados por PP con Cs y Vox para formar gobierno en Andalucía han sido el detonante para que el movimiento feminista haya vuelto a las calles.

Unas protestas que el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha calificado de "kale borroka" al considerar que no es legítimo que los colectivos feministas se manifiesten "para impedir derechos y libertades de la democracia". Los postulados de la formación que lidera Santiago Abascal en contra de los derechos de la mujer, poniendo en duda la violencia machista, exigiendo que se derogue la Ley actual de Violencia de Género y cuestionando los datos oficiales sobre víctimas y denuncias han hecho que las mujeres alcen de nuevo la voz.

"Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en igualdad" ha sido el lema bajo el que se han celebrado concentraciones en un centenar de ciudades españolas y que son el pistoletazo de salida al "largo historial de movilizaciones constantes, permanentes e insistentes" que han anunciado las organizaciones feministas. Andalucía ha encabezado estas protestas con una movilización a mediodía frente al Parlamento andaluz con motivo del debate de investidura, una concentración en la que han participado unas 2.000 personas, y que, según sus convocantes, no ha sido un escrache al PP, sino el "primer día" de muchas movilizaciones.

"No es un escrache contra la investidura de Moreno sino la primera de muchas movilizaciones si su Ejecutivo de coalición con Cs y apoyado por Vox osa devaluar las leyes autonómicas de igualdad y protección de la mujer", ha advertido Isabel Brito, del colectivo Mujeres 24 horas. Mientras que el PP sí ha tildado la movilización de escrache contra la investidura de Moreno, el PSOE, que ha fletado autobuses desde varias provincias para esta concentración, ha considerado "normal" que la gente "proteste contra las "fuerzas políticas dispuestas a poner en almoneda los derechos y la seguridad de las mujeres".

Pero ha sido ya de tarde cuando se ha producido el grueso de las concentraciones en un centenar de ciudades españolas, y en muchas de ellas, además de los colectivos feministas, han participado representantes de los gobiernos autonómicos y locales.

A las siete de la tarde ha habido movilizaciones en todas las provincias andaluzas y en Madrid, donde ha acudido la vicesecretaria general el PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, varios miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol contra quienes quieren "mercadear" con los derechos de las mujeres. Otra de las protestas más numerosas ha sido la de Barcelona, donde unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, han mostrado su apoyo a las mujeres andaluzas, una solidaridad que han recibido también desde ciudades como Pamplona, Murcia, Vitoria, Santander o Zaragoza.

Valencia, Bilbao, Oviedo, Logroño, San Sebastián, Toledo, Ávila, Palma, Albacete, Gijón, Ciudad Real, Mérida, Valladolid, Salamanca, Soria, Zamora o León también se han sumado a las movilizaciones. A nivel internacional el movimiento feminista ha celebrado concentraciones en Buenos Aires, Berlín, Bristol, Toulouse y París.

Para la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, el movimiento feminista en España "no tiene marcha atrás" y esta mañana ha pedido a los hombres que estén reflexionando que "pasen a la acción y que no sea un tema de mujeres". Algo que ya ha hecho la Asociación de Hombres por la Igualdad de Sevilla, que ya ha recogido más de 30.000 firmas para pedir a Juanma Moreno que como nuevo presidente de la Junta de Andalucía se comprometa públicamente a no derogar la ley de violencia de género.

Precisamente este martes se ha conocido que la dirección del PSOE ha enviado una nota interna a sus dirigentes autonómicos y municipales en la que les insta a presentar mociones en ayuntamientos y Parlamentos para poner en valor las medidas del Pacto contra la Violencia Machista y buscar el compromiso de los demás partidos con la libertad de las mujeres.

En los quince primeros días de 2019, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En 2018 fueron asesinadas 47 mujeres y 977 desde que en 2003 empezaron a contabilizarse los crímenes machistas.