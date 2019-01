Las palabras de esperanza del padre de Julen en su primera aparición pública

El padre de Julen, el niño de dos años que el pasado domingo cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, ha comparecido hoy por primera vez a los medios de comunicación y ha lanzado un doble mensaje de agradecimiento profundo por un lado, y de esperanza. "Me da fuerza saber que voy a ver de nuevo a mi hijo con vida". José Rosello, con una emoción contenida, ha agradecido "con toda mi alma" a los equipos de rescate, los psicólogos, los medios de comunicación y las empresas que trabajan sin descanso para hallar a su hijo.

José Rosello, compareciendo ante los medios de comunicación (Gtresonline).

Con el gesto serio, pero sereno, ha explicado que a él no le ha sorprendido el hallazgo en el pozo de pelo de su hijo, porque él sabía que el niño estaba allí. Y ha insistido en agradecer a todos los que, de una u otra forma, están colaborando para tratar de sacar al niño del pozo. Ha mencionado a la Guardia Civil, a los bomberos, a los GEAS, a los psicólogos... "Mi más sincero agradecimiento también a las empresas nacionales e internacionales que están trabajando duro, que se supone que tienen la maquinaria" necesaria para este trabajo tan complejo técnicamente. Sus palabras son todo un ejemplo de entereza, tal y como se puede apreciar en el siguiente vídeo.

Sobre cómo están llevando las horas de angustiosa espera, José ha admitido que se les están haciendo "eternas". "Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que nos va a ayudar", ha dicho en referencia a Óliver, su otro hijo, que falleció en 2017 a los tres años de un infarto. No obstante, ha querido aferrarse a la esperanza cuando ha dicho que lo que le da fuerza es "saber que voy a ver de nuevo a mi hijo con vida".

Juan José Cortés se ha desplazado a Málaga para dar apoyo a José y Victoria, los padres de Julen (GTresonline).

"Hay mucha gente que puede decir que es padre y entiende lo que estamos pasando, pero no me entienden, no se lo pueden ni imaginar", ha dicho, algo que sí puede hacer el padre de Mari Luz Cortés. Juan José se ha desplazado desde Huelva hasta Totalán para apoyarle y darle ánimos y alientos. Esta mañana le ha ayudado en su comparecencia en los momentos en los que le faltaba la voz o cuando alguna pregunta de los periodistas no le parecía pertinente.

Al finalizar su intervención ante los medios, José Rosello ha hecho un llamamiento: "No paremos hasta encontrarlo, muchas gracias por el trabajo, gracias a todas las personas que nos apoyan".

La expectación en torno al caso es enorme, como puede verse en los numerosos periodistas que rodeaban a José y Juan José (Gtresonline).