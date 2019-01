Buscan a un lotero de Lugo que desapareció con más de 91.000 euros

El responsable de un despacho de loterías, el número 17 de la capital lucense, ubicado en un centro comercial, desapareció el pasado viernes supuestamente con parte de la recaudación de los sorteos de Navidad y de El Niño, una cantidad superior a los 91.000 euros. Fueron las dos empleadas de este negocio las que comunicaron la situación a la Policía Nacional, habida cuenta de que no tenían noticias de su superior ni tampoco dinero en efectivo para afrontar el pago de los premios. Fuentes de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Lugo han confirmado a la prensa que no hay noticias acerca de dónde puede estar este hombre y, por el momento, no ha trascendido si su familia presentó denuncia por la desaparición.

Vista de la central de loterías de la provincia de Lugo, situada en la calle Montevideo (EFE)

Así las cosas, la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Lugo ha tomado la decisión de cerrar "cautelarmente" esta sucursal, que ya acumula una deuda superior a los 124.000 euros, dado que a la cantidad inicial hay que sumarle otra de 33.000 euros que debería haber abonado el propietario esta semana. Además, esta tarde está prevista la llegada de personal de inspección de Loterías y Apuestas, de la central -ubicada en Madrid- para auditar la situación real de la administración. La Policía Nacional ha indicado a EFE que no tiene noticias sobre el paradero de este lotero, un vecino del municipio de Pantón de 53 años.