El Ayuntamiento de Madrid ha decretado la aplicación mañana, miércoles, del escenario 2 del protocolo anticontaminación, que prohíbe circular por la M-30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, es decir los de gasolina anteriores a 2000 y los diésel previos a 2006. Además de las restricciones a la circulación, mañana solo podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado (SER) los coches con etiqueta Eco y Cero Emisiones y no se podrán superar los 70 kilómetros por hora en la M-30 ni en los accesos, según indica el consistorio. Se trata de la segunda vez que los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) obligan a aplicar esta restricción en la ciudad de Madrid, después de que se aplicase el escenario 2 del nuevo protocolo el pasado 11 de diciembre, cuando se estrenó la medida que no se aplicó en navidades al hacer una excepción.

Madrid prohíbe este miércoles circular a los coches sin etiqueta en M-30 y el centro (Gettyimages)

El Gobierno de Manuela Carmena ha decretado el escenario 2 después de que ayer se superase el nivel de aviso en la zona 1 de medición y a causa de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé para mañana que la ventilación sea desfavorable y no llueva. Madrid recomienda que los vehículos lleven visible la pegatina ambiental de la Dirección General de Tráfico, que divide los coches en etiqueta B, C, Eco o Cero y no da distintivo a los más contaminantes, aunque esta no sea obligatoria hasta el 24 de abril. Además, el Consistorio madrileño recuerda que hay excepciones a la aplicación del escenario 2. En el SER pueden aparcar residentes (en sus barrios), personas con movilidad reducida, vehículos autorizados con comerciales o industriales, taxis o VTC.

Además, pueden circular al margen del etiquetado del vehículo el transporte público, las emergencias, servicios comerciales e industriales autorizados, personas con movilidad reducida o quienes inicien o finalicen su jornada fuera del horario de cobertura del transporte público previa autorización. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público, que se reforzará, e informará antes de las 12.00 de mañana sobre las medidas a aplicar el próximo jueves, Durante la jornada de hoy se mantiene activado el escenario 1, que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos desde la M-40.