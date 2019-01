La diputada británica que ha retrasado su cesárea programada para poder votar acerca del Brexit

Se llama Tulip Siddiq, forma parte del Partido Laborista y tiene un embarazo de alto riesgo. Siddiq, que padece diabetes gestacional unida a otras complicaciones, ha pasado el fin de semana en el hospital, donde le han inyectado esteroides para el desarrollo de los pulmones de su bebé. Esas inyecciones se ponen 48 horas antes del parto, pero ella, en contra de todo consejo médico, ha optado por retrasar la cesárea para acudir a la decisiva votación para su país acerca del Brexit.

Tulip Siddiq, diputada laborista que ha retrasado una cesárea programa para acudir a la histórica votación acerca del Brexit (Getty Images)

La diputada laborista, que ya tuvo complicaciones durante el embarazo de su primera hija, de dos años, explica el motivo de su elección en unas declaraciones al periódico inglés 'Evening Standard': "Pensaba en el futuro de mi hijo cuando tomé esta decisión […] Si llega al mundo un día después de lo que recomiendan los médicos, pero es un mundo con más posibilidades de tener una relación sólida entre Reino Unido y Europa, entonces vale la pena luchar por esto". En cualquier caso, tiene muy claro lo que habría hecho si hubiera surgido una "emergencia absoluta": "por supuesto daría prioridad a la salud del bebé".

Lo que se celebra en el Parlamento inglés es una votación histórica que, efectivamente, afecta tanto al futuro del Reino Unido como de la Unión Europa. El partido laborista encabezado por Jeremy Corbyn y al que pertenece Tulip Siddiq va a votar en contra del acuerdo alcanzado entre la Primera Ministra, Theresa May, y Bruselas de cara al Brexit. Del resultado de la votación dependerá cómo se efectuará la salida de la UE e incluso la marcha de la economía en toda la zona euro.

Siddiq, de 36 años, considera "totalmente injusto" tener que elegir entre su carrera y su vida familiar. Por eso propugna el "voto por poder", es decir, que otra persona pueda votar por las diputadas en caso de baja por maternidad. Lo ve imprescindible "si queremos más mujeres en política".

Los médicos han accedido a practicarle la cesárea el jueves, de modo que podrá acudir al Parlamento británico. Tal y como ella misma ha relatado al ‘Evening Standard’, lo habló con Chris, su marido, quien le dijo que debía decidirlo ella, pero que "la apoyaría" tomara la elección que tomara. Tanto que ha sido él quien ha empujado la silla de ruedas con la que Siddiq se se ha visto obligada a desplazarse para llegar hasta la Cámara de los Comunes.

Todo un ejemplo de lucha el de Tulip Siddiq, que es también miembro del Comité Selecto de Mujeres e Igualdad y que ha propiciado que otras diputadas alcen la voz contra un sistema que consideran discriminatorio contra ellas.

En el Parlamento británico existe una curiosa norma para las mujeres en avanzado estado de gestación que no puedan acudir a votar y que consiste en "emparejar" su voto con el de otro diputado del partido opuesto, el cual no votaría y, por tanto, el resultado final sería el mismo. Sin embargo, este sistema no siempre se respeta, por lo que las diputadas británicas reclamar delegar su voto en caso de gestación o de baja por maternidad.

Tulip Siddiq es nieta del primer presidente de Bangladesh, Sheik Mujibur Rahman, y sobrina de la actual primera ministra del país asiático, Sheik Hashin.