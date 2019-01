Moreno se compromete al diálogo 'entre todos, sin complejos, sin prejuicios'

El candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este martes a mantener durante esta legislatura un diálogo "entre todos, sin complejos, sin prejuicios, sin cordones sanitarios", después de que el pueblo andaluz votara "cambio" el pasado 2 de diciembre en las urnas. En su discurso para solicitar la confianza de la Cámara autonómica, Moreno ha solicitado el apoyo a su investidura con "la fortaleza" de quien tiene "el mandato" de los andaluces en las urnas y con "la humildad" de quien sabe la dificultad de la tarea que tiene por delante.

Juanma Moreno durante su discurso al frente del Parlamento andaluz (EFE).

Durante su discurso y frente a la protesta organizada por asociaciones feminista en torno al Parlamento, Moreno ha dicho que combatir la violencia machista hay que hacerlo "sin cuestionar lo que ha funcionado y funciona, pero corrigiendo lo que no" y haciendo "que todas las víctimas estén protegidas". "Quienes sufran violencia física, psicológica o social, de cualquier tipo y en cualquier ámbito, encontrarán en mi gobierno un refugio seguro, una mano para acogerle y otra para ayudarle a salir del infierno en que viven", ha remachado antes de apuntar que el PP "siempre ha estado con los más débiles y así seguirá siendo".

En cuanto a las políticas de familias, asunto que provocó el primer rifirrafe entre Cs y Vox, Moreno ha garantizado que será "eje vertebrador" de sus políticas y lo hará "con un concepto transversal de la gestión, de manera que las demandas y las necesidades de las familias andaluzas estén presentes en todas las decisiones".

Por su parte, Díaz ha dicho que acude a la sesión de investidura del popular Juanma Moreno con la "responsabilidad de haber ganado las elecciones y la legitimidad" que le da una "victoria con la que no he podido formar gobierno". En una breves declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, preguntada por la protesta del movimiento feminista fuera, ha manifestado que comparte plenamente sus reivindicaciones porque "no se puede dar un paso atrás ni titubear en la defensa de la vida de las mujeres".

El líder popular tomará posesión como presidente el próximo viernes, día 18, en el Parlamento andaluz y a partir de ahí concretará la composición y competencias del Ejecutivo, compuesto por 11 de consejerías, seis para el PP, además de la Presidencia, y cinco para Ciudadanos, que ostentará la Vicepresidencia con Juan Marín como titular.