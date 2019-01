La valentía de Jayme Closs, la niña de 13 años que ha escapado tras ser raptada por el hombre que mató a sus padres

Despeinada, delgada y aturdida, Jayme Closs abordó a una vecina de Gordon, en Wisconsin, y le dijo que tenía que ayudarla. Llevaba tres meses cautiva en una pequeña cabaña en medio de un bosque, después de que su secuestrador, Jake Thomas Patterson, entrase en su casa en Barron (a 100 kilómetros de Gordon) el 15 de octubre, matase a sus padres a tiros y se la llevase. La chica tiene 13 años y aprovechó que su captor salió de casa para escapar y pedir ayuda. Ahora se enfrenta a la dura tarea de encajar la muerte de sus padres y superar su secuestro.

Esta es la adolescente que ha logrado escapar de su captor (Healing for Jayme Closs/Facebook).

Los investigadores han explicado que el día que asesinaron a sus padres, los Closs habían tenido una reunión familiar en casa. Cuando acabó, todos se fueron. Al poco tiempo, hubo una llamada a los servicios de emergencia. No había nadie al otro lado, pero se oía un gran alboroto. Rastrearon la llamada y encontraron el escenario del tiroteo y los cuerpos de Denise y James Closs. Ni rastro de su hija. Desde el principio descartaron que Jayme tuviera relación con lo ocurrido. Pero tras tres meses de pesquisas tampoco tenían más pistas.

RELACIONADO: Una niña de 10 años evita ser raptada por un desconocido gracias al truco que le enseñaron sus padres

Decidieron otorgar una recompensa para quien pudiera aportar pistas sobre el paradero de la joven. Tampoco lograron un hilo fiable del que tirar. En la escena del crimen no había huellas. Tampoco había ningún otro resto biológico porque Jake Patterson se había cuidado de no dejar rastros. Los agentes encargados de la investigación han revelado que había planificado meticulosamente el asesinato y el secuestro y que previamente se había rapado para evitar dejar algún pelo en la escena que pudiera conducirles hasta él. Piensan que el objetivo del doble crimen era precisamente el rapto de Jayme, que ha dicho que no conocía de nada a su secuestrador.

Se están investigando los motivos por los que Jake Patterson cometió el crimen y el secuestro (Cordon Press).

"La pregunta del millón es por qué lo hizo", ha contado el sheriff del condado de Barron, Chris Fitzgerald. Del joven de 21 años que permanece bajo custodia policial solo se sabe que actuó solo, por el testimonio de Jayme, que estaba desempleado y que no tiene antecedentes penales, por lo que no figuraba en ningún archivo policial. Nada le relaciona con la familia Closs y se sabe que tampoco había contactado con Jayme a través de las redes sociales, como ocurre en otros casos de secuestros de niños y adolescentes. Fitzgerald cree que, de no haber sido por la valentía de Jayme, su captor podría haberla retenido mucho más tiempo porque ellos estaban lejos de encontrarla.

Jayme, junto a su tía (Jennifer Smith/Healing for Jayme Clos/Facebook).

"Jayme ha sido la heroína en este caso. Ha sido la campeona que al final dijo que ya estaba bien. No podemos estar más orgullosos de ella", ha contado el sheriff. Ahora debe superar los traumáticos episodios que acaba de vivir. Se refugia en su familia. Ahora está colaborando con la policía y vive con su tía Jennifer, que ha facilitado una foto en la que se ve a la joven sonriendo junto a la perrita de la familia.