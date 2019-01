Hallan una bolsa de chucherías en el pozo donde se busca al pequeño Yulen en Totalán (Málaga)

Los equipos de rescate han logrado sacar algo de tierra del pozo de más de cien metros de profundidad en el que cayó ayer Yulen, un niño de dos años, en una finca de la localidad malagueña de Totalán, aunque se han topado con una "zona dura" que complica las tareas. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha explicado esta mañana que el dispositivo de rescate trabaja desde ayer "sin descanso" y que la tarea es "técnicamente muy complicada", por lo que se analizan "todas las alternativas posibles para acceder, localizar y rescatar" al pequeño.

Se sigue buscando contrarreloj y sin descanso al pequeño (112 Andalucía/Twitter).

En las últimas horas, los efectivos han hallado una bolsa de chucherías, que no saben si es del niño o no, y también han extraído un vaso del pozo, de unos 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad, aunque por ahora no se ha obtenido ninguna imagen que constate la presencia del niño. "Nadie está preparado exactamente para un rescate en estas condiciones", ha señalado Gámez, quien ha explicado que no se trata solo de llegar hasta el fondo del pozo, sino de "conservar el hueco por donde se debe rescatar", por lo que no se desecha ninguna alternativa.

RELACIONADO: Los trabajos no se han suspendido durante la noche

Una de las posibilidades que se baraja es la de excavar un pozo paralelo, aunque por ahora no se está llevando a cabo. La información que disponen los servicios de emergencia de que el menor cayó sobre las 14.00 horas de ayer en este pozo fue facilitada por la propia familia, que también aseguró que escuchó unos lloros. Los padres de Yulen y el resto de sus allegados viven momentos de gran angustia a la espera de tener noticias del pequeño.

La estrechez del agujero de prospección dificulta las tareas de búsqueda y rescate (Europa Press).

Se trata de un orificio de prospección para buscar agua que se encuentra en una finca privada, cuya titularidad se desconoce, según ha indicado Gámez, quien tampoco ha precisado si la oquedad tenía algún tipo de protección. La subdelegada ha destacado el esfuerzo de los equipos que trabajan en el rescate, en el que también colaboran varias empresas, para tratar de localizar al menor, una labor de "complejidad alta", ha subrayado.

RELACIONADO: El accidente tuvo lugar ayer cuando el niño pasaba el día en el campo con su familia

Durante toda la noche han estado trabajando en la zona un centenar de efectivos del 112, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, el Equipo de Rescate e Intervención de Montaña (EREIM) de Álora y Granada, submarinistas del instituto armado y bomberos de Málaga capital.