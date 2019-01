Detenido el marido de Romina Núñez, la joven de 25 años desaparecida en Lanzarote

La investigación sobre la desaparición en Lanzarote de la joven paraguaya de 25 años Romina Celeste Núñez ha dado un giro al haber trascendido la detención de su marido. Los agentes han encontrado indicios razonablemente suficientes para presuponer su implicación en los hechos y lo están interrogando a la espera de que pase al Juzgado de Instrucción en funciones de Arrecife en un plazo de 72 horas.

Cartel divulgado por al Guardia Civil por la desaparición de Romina Celeste Núñez (SOS Desaparecidos).

Romina Celeste Núlez fue vista por última vez la pasada Nochevieja, pero su marido no denunció su desaparición hasta transcurridos ocho días. Según ha explicado, no era la primera vez que Romina desaparecía tras una discusión entre ambos y hasta ahora siempre había regresado a casa. La familia de la joven en Paraguay se encontraba preocupada y extrañada, pues Romina suele llamar para comunciarse con un hijo de cuatro años que tiene allí a cargo de sus abuelos, y fue quien presionó al marido para que interpusiera la denuncia. Tampoco llamó en Reyes ni Año Nuevo a otros familiares que tiene en Madrid, lo que incrementó su preocupación.

Según la prensa canaria, el marido, con quien contrajo matrimonio en agosto del año pasado, ha contado que el detonante de su conflicto la pasada Nochevieja fue precisamente que ella le había pedido dinero para traer consigo a su hijo a España y él le había dicho que no tenía. Sin embargo, ha sostenido que enseguida se fue de casa para evitar la discusión y que pasó toda la noche paseando. Según su versión, al regresar ella ya no estaba.

La Guardia Civil prosigue de todas maneras con la investigación, ya que hasta el momento no se ha localizado a la joven y aún no se ha realizado la inspección técnico ocular del domicilio donde residía. No obstante, según los servicios informativos de TVE en Canarias, se han hallado dos prendas que podrían pertencer a Romina en un paraje cercano a la vivienda. Ésta fue precintada este sábado en busca de pistas.