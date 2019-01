La Guardia Civil investiga la desaparición de Romina Núñez, una joven de 25 años, en Lanzarote

Se cumplen 13 días desde la última vez que se supo algo de Romina Celeste Núñez Rodríguez, una joven de 25 años y de nacionalidad Paraguaya, en Costa de Teguise, en Lanzarote. La Guardia Civil continúa con la investigación de la desaparición de Romina y por el momento no descarta ninguna hipótesis, aunque si que han afirmado que la joven no ha salido de la isla. Su marido no denunció su desaparición hasta pasados los 8 días y fue a instancia de la familia de la joven, ya que estaban extrañados de que esta no se comunicara por teléfono con su hijo de cuatro años que vive en Paraguay.

La tía de la joven, Anastasia Servín, cuenta al diario 'La Provincia' que la pareja le confesó que discutieron en Nochevieja porque Romina le pidió dinero para poder traerse a España a su pequeño. Sin embargo, el marido lo ha negado. Declaró que no discutió con ella sino que se marchó de la vivienda antes de que estallara el conflicto y que al volver ya se encontró con que su mujer no estaba. La Guardia Civil precintó la vivienda del matrimonio este sábado en busca de pistas y el sábado continuó la investigación por unas parcelas cercanas al inmueble, así como en casas abandonadas próximas al lugar.

Romina es de complexión delgada y mide 1,65 de estatura, tiene el pelo de color rojo y es de tez blanca. Se trasladó a vivir a Lanzarote hace menos de un año después de estar en Madrid y Valencia, y tras decidir contraer matriomonio con su pareja. Su tía espera que "todo quede en un susto. Estamos convencidos de que ella no se ha podido ir a ningún sitio por su cuentra y mucho menos sin avisar".