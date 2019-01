La provincia de Cádiz ha sido incluida en la lista de los 52 lugares que el periódico The New York Times aconseja visitar en el 2019. Cádiz ocupa el puesto número 50 de esta lista, que encabeza Puerto Rico, Hampi (India) y Santa Barbara (California, EEUU), y es la única zona española que aparece reflejada. "Una de las ciudades más antiguas de Europa. En la punta de una península que se adentra en el Atlántico, Cádiz, un centro de comercio desde 1100, tiene un ambiente que es más de La Habana que madrileño", explica sobre la capital gaditana la reseña de The New York Times.

The New York Times incluye Cádiz entre los 52 lugares a visitar en 2019 (EFE/Archivo).

El artículo destaca que la provincia vive un "renacimiento culinario, con recién llegados como Saja River y Código de Barra, que se unen a los clásicos como "El Faro" y al conocido "chef del mar", Ángel León, cuyo restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, con tres estrellas Michelín, ofrece "un poema lírico a los mariscos (risotto de plancton)".

"Añade un tramo de costa atlántica y la provincia de Cádiz cumple todos los requisitos", añade el artículo. La reseña también aconseja viajar "20 minutos tierra adentro" a Jerez, "cuna de los vinos fortificados conocidos como jereces, que ahora están en la lista de los sumilleres y cócteles artesanales".

Además de las ciudades, también recomienda visitar aldeas blancas de las colinas como el municipio de Vejer de la Frontera que "atraen a los expatriados con una combinación de hoteles de lujo y arte de artistas como Olafur Eliasson en el jardín de esculturas de NMAC".