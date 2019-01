Esta es la ciudad española que abastece de sal a toda Europa para quitar el hielo de las carreteras

Más de 175.000 toneladas de sal han partido en las últimas fechas desde las salinas de Torrevieja (Alicante) para el deshielo de las carreteras españolas y de un buen número de países europeos, principalmente del Reino Unido, Noruega, Suecia y otros países del norte. Fuentes de las empresa que explota las salinas de Torrevieja, la mayor productora de sal en España y una de las principales del continente, han informado a Efe de que esta sal ha partido al resto de Europa a bordo de unos cuarenta barcos de distinto calado desde el puerto de esta localidad situada al sur de la Comunitat Valenciana.

Vista de las salinas de Torrevieja (Alicante) (EFE)

Aproximadamente el 25 por ciento, unas 44.000 toneladas, han ido a parar al resto de España para combatir el hielo en las calzadas y se han distribuido en camiones de gran tonelaje, a razón de entre 10 y 12 diarios últimamente. Este número es significativamente inferior al registrado otros años a estas alturas, ya que suele rondar entre 40 y 50 al día, debido a la benigna climatología hasta hace bien poco.

Aunque en los últimos días se ha anunciado una ola de frío polar, la compañía salinera de Torrevieja aún no ha observado un incremento en los pedidos, pese a lo cual cuenta con una gran cantidad de toneladas almacenadas ante la posibilidad de que en lo que queda de enero o en febrero y marzo se multipliquen las necesidades por un empeoramiento de la situación meteorológica. "Este año no ha habido un aumento y no hemos alcanzado las previsiones de ventas de sal destinadas al deshielo", han señalado desde la empresa.

La explotación salinera de Torrevieja produce anualmente alrededor de 600.000 toneladas de sal y, a parte del deshielo de carreteras y otras vías, la mayor parte tiene un fin alimentario (salazones, pan, pasta y embutidos) así como para varios usos industriales.