Trece de los 15 menores detenidos por acosar a los dos hermanos no estudiaban en el mismo centro

Los primeros indicios recabados sobre el supuesto caso de vejaciones a dos hermanos de un instituto de Madrid por la Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid apuntan a que los hechos no ocurrieron dentro de las instalaciones del centro, las víctimas de esas presuntas humillaciones no acudieron al mismo cuando tuvieron lugar los acontecimientos y casi todos los detenidos no eran alumnos ni compañeros de clase. Tan sólo dos de los 15 detenidos por la Policía Nacional eran alumnos del mismo instituto.

Los primeros indicios señalan que los hechos no ocurrieron dentro del centro escolar (Europa Press)

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, tras tener conocimiento de los hechos se ha abierto un expediente de información reservada para conocer las circunstancias que han rodeado estas supuestas vejaciones y humillaciones. Por otra parte, la Dirección del Instituto asegura desconocer estos acontecimientos y por tanto no se había abierto el protocolo contra presunta acoso escolar.

Las mismas fuentes han detallado que las supuestas víctimas no acudían al centro escolar en el momento de los hechos porque uno de ellos había sido expulsado como medida disciplinaria y otro tenía una "larga trayectoria" de falta de asistencia a las clases, "todas" justificadas pertinentemente por la familia. "De los agresores detenidos, la inmensa mayoría no eran alumnos del centro" . Estas pesquisas iniciales hacen indicar que podría no tratarse de un caso de acoso escolar, si bien será la investigación la que concluya ese aspecto y aún sigue abierta.

En concreto, según ha detallado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, 13 de los 15 detenidos no pertenecían al centro de los jóvenes humillados sino a otro. Para Garrido, este caso, aunque debe ser la Policía la que lo investigue, "no tiene tanto que ver con el acoso escolar sino con el acoso generalizado de estos chicos que están siendo acosados en su domicilio". De hecho, el presidente ha recordado que la detención se produjo porque los padres llamaron.

"La mayor parte de los acosadores no pertenecían al entorno escolar y en cualquier caso esperaremos tanto el informe reservado como la investigación policial", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico.