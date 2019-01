España no tendrá representación oficial en la toma de posesión de Nicolás Maduro

Ningún representante oficial de España asistirá al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, que se llevará a cabo en Caracas este jueves, según fuentes oficiales españolas. Maduro, quien gobierna desde abril de 2013, ganó con amplio margen los comicios presidenciales de mayo de 2018, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (EFE).

La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró este lunes que jurará el cargo para "cumplir la voluntad popular" expresada en su triunfo electoral. Este martes la Unión Europea (UE) volvió a pedir la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela al no reconocer los comicios de mayo en los que se impuso Maduro por considerar que no fueron "libres ni justos".

Así, la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, recordó que el Consejo de la UE dejó clara su posición sobre la situación venezolana en diversas oportunidades a lo largo del pasado año. El Consejo "consideró que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres ni creíbles", puntualizó.

Aseguró que la Unión Europea pide que "se respete a la Asamblea Nacional, se libere a todos los presos políticos y se cumpla el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales". Por su parte, los 14 países americanos que conforman el denominado Grupo Lima acordaron el viernes pasado que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para este jueves con el fin de "considerar la situación" en Venezuela, reunión que coincide con la nueva toma de posesión de Maduro como presidente del país.