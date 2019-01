Los taxistas de Madrid advierten de un paro indefinido si no se regulan las VTC

Los taxistas de Madrid decidirán la próxima semana a través de una consulta entre todos los conductores del gremio sobre la convocatoria de un paro indefinido, que podría arrancar el 21 de enero, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el caso de que la Comunidad de Madrid no acometa "de forma inmediata" una regulación del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Así lo han indicado las principales asociaciones de taxistas madrileños tras la manifestación de este miércoles en la capital, que culminó a las puertas de la sede de la Consejería de Transportes regional. Según indicaron, el taxi realizará una consulta "ordenada" y con "garantías" para que los profesionales del sector decidan las próximas movilizaciones, entre las que figurarán la posibilidad de emprender un paro "total" que "pare Madrid".

En fuentes del sector explicaron a Europa Press que, pese a que la fecha aún no está decidida, gana peso la opción de proponer los paros completos a partir del próximo 21 de enero, dos días antes del inicio de Fitur en Ifema. Al término de la manifestación, los portavoces de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid y la Asociación Madrileña del Taxi entregaron en la Consejería un documento en el que piden una regulación efectiva e inmediata de los vehículos VTC, dado que, a su juicio, operan "sin control" en la región, y que se cumpla la proporción legal de 30 licencias del taxi por cada una VTC.

"Yo entiendo que hay que ir a la huelga, que hay que ir hasta el final. Si paramos todos, para Madrid", ha asegurado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, para apelar a la unidad de todas las asociaciones de cara a las futuras movilizaciones. "Esta manifestación no será la última, habrá más protestas", añadió. Al inicio de la manifestación, el propio Sanz avanzaba que "todas las protestas realizadas hasta ahora se van a quedar pequeñas" y que "habrá un conflicto sin precedentes si no se despliega una regulación de la VTC".

Su homólogo en La Gremial, Miguel Ángel Leal, ha apelado también a la unidad "histórica" del taxi en un momento "límite" para el sector y ha rechazado la oferta de constituir un "subgrupo de trabajo" para evaluar las reivindicaciones del colectivo planteada la víspera por representantes de la Comunidad de Madrid. Según recordó, en la actualidad, Madrid cuenta con un coche de VTC por cada dos taxis, frente al ratio de uno por treinta establecido en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para conceder licencia a estos dos modos de transporte urbano.

La capital es la ciudad que tiene más coches de los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, dado que suman 6.300 licencias, la mitad de todas las de este sector en el conjunto del país, frente a los 16.000 vehículos del taxi en la ciudad. "Estamos al límite y el taxi no aguanta más. No toleramos ya esta desidia respecto a la regulación", insistió Leal. De su lado, el portavoz de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha asegurado que la proliferación de vehículos VTC ha llegado a tal extremo que ahora el taxi "no puede trabajar en la calle". "Hemos llegado al límite", coincidió en apuntar.

Centenares de taxistas madrileños, según estas organizaciones, participaron en la manifestación de este miércoles. La marcha, encabezada por casi una veintena de vehículos y una pancarta en la que se leía 'El taxi de Madrid exige que se cumpla la ley', ha discurrido sin incidentes desde la sede de la Dirección General de Transportes, en la calle Orense, hasta las puertas de la Consejería de Transportes en la calle Raimundo Fernández Villaverde. 'El taxi unido jamás será vencido', 'Madrid escucha, el taxi está en lucha' y 'manos arriba esto es un atraco' son alguna de las consignas que los taxistas lanzaron durante la marcha, además de críticas a plataformas que dan servicio con coches de VTC como son Uber o Cabify.