Revelan que puede haber más implicados en la agresión de la 'manada' de Alicante

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha revelado nuevos detalles sobre la 'manada' de Alicante, el caso de supuesta violación grupal en Callosa d'En Sarrià (Alicante) en Nochevieja a una joven de 19 años por el que se ha detenido a cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años. Según ha declarado "los indicios señalan que puede haber más hechos delictivos y más personas implicadas".

Tres de los cuatro jóvenes detenidos (Guardia Civil / EFE)

"Desde el momento de la detención la Guardia Civil tuvo perfectamente claro que los hechos iban más allá de lo que había delante", ha apuntado Fulgencio, quien ha insistido en que no puede revelar más información para "no pervertir el secreto del sumario". "La investigación dará frutos", ha reiterado el delegado del Gobierno en relación a "hechos denunciados y no denunciados"; y ha agregado: "Creo que tendremos resultados en poco tiempo, a lo largo de la semana".

Fulgencio ha hecho estas declaraciones antes de reunirse con alcaldes de la provincia de Valencia, a quienes ha informado sobre la distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Sabemos que se han presentado denuncias posteriores a las detenciones y ahora hay que comprobar si tienen relación directa", ha agregado el delegado del Gobierno, sin concretar un número concreto de denuncias ni de casos bajo investigación.

A preguntas de los periodistas ha destacado la "actuación profesional de la Guardia Civil", que según ha anunciado tendrá como resultado "la puesta a disposición judicial de gente que nunca debería haber estado en nuestras calles". Preguntado por el llamamiento realizado por la Guardia Civil para tratar de localizar nuevas posibles víctimas de este grupo de jóvenes o de alguno de ellos, el delegado del Gobierno ha apuntado: "Si se ha hecho será porque hay otros elementos que pueden enlazar con esta investigación o que sirvan para desarrollar nuevas diligencias".