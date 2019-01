Trabajadores de Alcoa piden al Gobierno una intervención directa para evitar los cierres de las empresas de aluminio

Un millar de personas se ha concentrado este martes ante el Ministerio de Industria, en Madrid, para pedir al Gobierno una intervención directa que evite los cierres de las fábricas de aluminio de Alcoa en La Coruña y Avilés (Asturias). El grueso de los manifestantes, a los que también se han unido colectivos como la Coordinadora de Pensionistas, han llegado en quince autobuses desde Avilés y en tres desde Galicia para pedir el mantenimiento de ambas plantas, que Alcoa quiere cerrar y en las que trabajan en total 686 trabajadores.

Trabajadores de Alcoa de Avilés y A Coruña durante la manifestación protagonizada este martes ante el Ministerio de Industria como último recurso para solventar su conflicto laboral en una gran concentración en la que se han volcando también los ayuntamientos afectados. (EFE)

La concentración ha transcurrido sin incidentes, salvo la ocupación de los carriles centrales del Paseo de la Castellana a la altura del Ministerio de Industria por una parte de los manifestantes, que ha provocado cierta tensión con la Policía y que ha finalizado con la retirada de los ocupantes de esos carriles a petición de los representantes del comité de empresa. Los concentrados portaban camisetas y pancartas con el lema "Alcoa no se cierra", en castellano y gallego, y "Enerxía solución", y exhibían banderas del Principado de Asturias, de Galicia y de los sindicatos CCOO, UGT y USO. Un ataúd con la frase "Aluminio Galego" alertaba del futuro que se cierne sobre las zonas donde se encuentran las fábricas si finalmente se producen los cierres, mientras manifestantes disparaban petardos y bengalas de colores y se proferían gritos de "la próxima visita será con dinamita".

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha trasladado desde Almería, donde ha presentado el proyecto de reindustrialización alternativo a la planta de Cemex, en Gádor, su solidaridad a los trabajadores de las dos fábricas de Alcoa que en esos momentos se manifestaban en Madrid. Ha señalado a la multinacional que será responsable de la pérdida de muchos empleos, si mantiene su bloqueo, y ha apelado a su solidaridad para que "se replantee el cierre de las dos plantas" dé tiempo a buscar soluciones que puedan garantizar la actividad en las zonas afectadas como ha ocurrido con Vestas y Cemex.

Mientras representantes de los comités de empresas de Alcoa en Avilés y La Coruña eran recibidos en Madrid por el subsecretario de Industria, Alejandro Falco, al que le han dicho que les quedan seis días para ser despedidos y que el Gobierno tiene que hacer algo para que no se cierren las plantas, ha explicado el presidente del comité de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. Ha afirmado que esta tarde tendrán una reunión con el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, a quien le dirán que el Ejecutivo no puede permitir el cierre de las dos factorías porque si no, no se volverán a abrir y tiene que dar una solución "para aguantar" hasta que se apruebe el Estatuto de la Industria Electrointensiva al que se ha comprometido. Respecto al encuentro que hoy mantendrán con la dirección de Alcoa sobre el ERE extintivo que ha presentado la multinacional, Gómez de la Uz ha dicho que no esperan "absolutamente nada" porque Alcoa es una "empresa trilera" que miente sobre las cuentas y la situación de las factorías.

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha reclamado, por su parte, valentía al Ejecutivo y ha señalado que el sector del aluminio no está en declive como alega Alcoa, sino que hay demanda. Por eso, ha dicho que el Gobierno no tiene excusas y tiene que proteger a la industria en España como están haciendo otros países europeos, al tiempo que ha recordado, al igual que el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, que el Gobierno "puede y debe intervenir" y tiene muchas formas de hacerlo.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la diputada de Unidos-Podemos-En Comú-En Marea la gallega Yolanda Díaz, que ha participado en la concentración junto a otros compañeros de su grupo parlamentario y ha dicho que la solución a Alcoa "se llama Sepi", la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a través de la cual su formación política quiere que el Estado se haga con las plantas de Alcoa. Díaz ha reclamado un cambio en la política energética porque la última subasta de interrumpibilidad ha sido "peor" que la última que hizo el ministro de Energía del PP Álvaro Nadal, mientras que su compañero de grupo Alberto Garzón ha exigido al Gobierno en rescatar al sistema financiero.