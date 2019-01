La fórmula de la Coca Cola vuelve a sus orígenes: Valencia

Aielo de Malferit es el pueblo valenciano en el que supuestamente nació la Coca Cola. Allí un farmacéutico estadounidense, John S.Pemberton, inventó la bebida en 1886. Algunas crónicas, sin embargo, apuntan a que en la misma localidad se llevaba elaborando desde hacía seis años un jarabe de sabor similar y con los mismos productos: nuez de Kola y hojas de coca de Perú.

Varias botellas de Malferida, el refresco de cola desarrollado por la joven de origen valenciano Lucía Mompó (Malferida/Facebook)

Lucía Mompó, una joven emprendedora de 22 años, ha decido apostar por devolver a la Coca Cola su origen valenciano y ha desarrollado Malferida, un refresco "saludable" porque "la mayoría de los ingredientes utilizados son naturales, como la cafeína, que procede de granos de café verde, o la estevia, que sustituye al azúcar", según ella misma explica. También cuenta con extracto de nuez de cola, agua, gas y acidulantes naturales. "Los únicos ingredientes que no son naturales son la azucarosa y los edulcorantes".

La madre de Lucía es de Aielo de Malferit, por lo que conoce al dedillo el relato no oficial de la invención de la Coca Cola. De ahí que apostara por crear un negocio basado en ese relato, convencida de que conseguiría el éxito deseado. Y por su convicción apuesta también Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por el dueño de Mercadona, Juan Roig. Gracias a ella ha obtenido el respaldo financiero necesario para desarrollar su producto y el modelo de negocio.

Además, Malferida ha recibido el apoyo de mucha gente que se ha implicado en el proyecto, desde un diseñador que se ha encargado de la campaña a aquellos que han participado en catas para probar la bebida. Por el momento, está disponible ya en 70 puntos de venta, la mayoría de ellos restaurantes o bares de la Comunidad Valenciana, aunque también se puede adquirir en algunas tiendas de alimentos ecológicos. El éxito está casi asegurado.

RELACIONADO: Más noticias sobre emprendedores en 'Tu Otro Diario'

Su idea germinó en febrero del año pasado, mientras estudiaba el último curso de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en EDEM Escuela de Empresarios. Las prácticas de la carrera y el trabajo de fin de grado los hizo en torno a Malferida.

Aunque la historia no oficial del origen de la Coca Cola pueda resultar inverosímil, no es una teoría descabellada, ya que, en 1953, cuando la compañía estadounidense quiso comercializar su producto en España, tuvo que comprar la patente de la bebida de Aielo de Malferit, llamada Nuez de Cola Coca. De no haberlo hecho, las leyes españolas no le hubieran permitido vender el refresco más famoso del mundo por poseer un nombre y una fórmula similares a los de otra marca nacional.