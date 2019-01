¿Conoces las recomendaciones de los pedagogos para los Reyes Magos?

Pedagogos españoles recomiendan limitar el número de regalos que reciben los niños durante estas fechas, en concreto de cara a la fiesta de los Reyes Magos, y que los juguetes estimulen la creatividad y las habilidades de los niños, que se adecúen a la edad del menor y no fomenten la violencia. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España y presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, Enrique Castillejo, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que "no se puede inundar a un niño con cientos de cosas" porque al final, "el 90 por ciento de los juguetes quedan desprovistos de su atención".

Los pedagosos recomiendan limitar el número de regalos a los niños en estas fechas (Europa Press)

Más que "educativos", Castillejo recomienda que sean juguetes "didácticos" para que "refuercen alguna habilidad u otro tipo de talentos" como los constructivos, lógicos o de montaje. Además, Castillejo recuerda a los padres que Reyes es un buen momento para trabajar con los hijos el coste de las cosas, para enseñarles a "respetar y cuidar" sus juguetes.

En cuanto al tipo de juguete que regalar, el experto aconseja guiarse por el marcaje de edades que aparece reflejado en el propio juego y "no extralimitarse", es decir, que si la etiqueta marca 16 años, no regalen ese juguete a un niño de 12. En concreto, invita a poner especial "cuidado" a la hora de regalar videojuegos con un argumento "violento" y que son "muy realistas" con un "grafismo muy exacto". Si bien, distingue estos juegos de las tradicionales pistolas de plástico con las que los menores representan escenas de películas despertando un lado "creativo".

Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Pedagogos de Cataluña, Victoria Gómez, advierte de que en la actualidad existe "el síndrome del niño hiperregalado", es decir, los niños que piden todos los juguetes del catálogo, que reciben un "exceso" de regalos y que "no valoran lo que reciben". "Una escena típica es la del niño rodeado de muchos paquetes, que solo abre y abre y cuando tiene todos abiertos pregunta: ¿Ya no hay ninguno más? Los niños hoy en día tienen demasiado y la Navidad ayuda a acentuar este hecho", ha explicado Gómez a Europa Press.

A su juicio, los juguetes más adecuados son los que responden a la "ilusión" del pequeño y todos los que "estimulan su "creatividad", así como aquellos que les empujan a compartir. "Hay que aprovechar el tiempo mientras nuestros hijos quieren jugar con nosotros porque de mayores no recordarán el número de juguetes que tuvieron pero sí las horas que jugaron con su familia", subraya.

Gómez no se muestra contraria a los juegos por ordenador o videoconsolas "siempre y cuando sean adecuados a la edad" del menor y "no estimulen la violencia". También apunta que cuando los niños reciben este tipo de regalos, los padres han de ser capaces de "controlar las horas frente a la pantalla".

NO ADELANTARSE A LA EDAD DEL NIÑO

También recomienda "no quemar etapas", es decir, que opten por regalos apropiados para la edad de los menores y no se "adelanten" a la hora de regalar móviles u otras tecnologías que requieren una "conexión". Asimismo, propone como una buena opción juguetes deportivos, como una bicicleta que fomenta no solo el valor de compartir sino también "el esfuerzo".

Sobre los juguetes sexistas, ambos expertos piden "naturalidad", es decir, que se regale al niño o a la niña lo que pida, sea un balón o una muñeca. Actuar de otra forma sería, según Castillejo, algo "más ideológico que pedagógico". Por su parte, Gómez considera que "no hay juguetes sexistas" sino que los hacen "los mayores". "¿Qué más da ver a un niño jugar con una cocinita si le hace ilusión? Los juguetes nacen de la ilusión de los niños", zanja.

Los pedagogos también avisan de que no se puede olvidar el fin lúdico de los juguetes. "Debemos tener en cuenta que los regalos para los niños también deben tener un fin lúdico, por lo que no es necesario que todos los regalos tengan un fin didáctico", explica la psicóloga y coordinadora del departamento de Orientación del grupo Brains International Schools, Ana Herrero.

UNA MASCOTA, UN INSTRUMENTO O UN VIAJE

Además de los regalos tradicionales como el ajedrez, los puzzles, los juegos de adivinación, lógica y construcción, Herrero ofrece algunas ideas para estos Reyes como regalar una mascota para "fomentar el desarrollo de la responsabilidad del niño, su capacidad de cuidado y generosidad hacia los demás".

La psicóloga también propone regalar un instrumento, para "incrementar la inteligencia emocional" del menor a través de la música, o regalos relacionados con la danza o la pintura que "estimulan su creatividad, ayudan a canalizar sentimientos, a establecer lazos emocionales, mejoran la capacidad de concentración y memorización, y favorecen la coordinación y el movimiento corporal".

Asimismo, incluye en su lista los viajes que aportan a los niños "grandes beneficios para su crecimiento personal y emocional" pues les permiten "descubrir nuevos lugares, conocer personas, comidas, culturas, les ayuda a desarrollar un pensamiento más racional, a aumentar su capacidad de descubrimiento y adaptación, a adquirir nuevos valores y habilidades de tipo emocional y social y, en definitiva, a afrontar los retos del futuro más preparados".