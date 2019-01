Los demócratas retoman el control de la Cámara Baja de Estados Unidos liderados por Nancy Pelosi

Los demócratas han recuperado el control de la Cámara Baja de Estados Unidos tras la elección este jueves como presidenta de Nancy Pelosi, cuyo enfrentamiento con las políticas de Donald Trump es notorio. Su primera medida en esta recién inaugurada etapa de cohabitación ha sido aprobar proyectos de financiación para poner fin al cierre parcial de la Administración que no incluyen recursos para el muro fronterizo que exigía la Casa Blanca. Estos proyectos deberán obtener ahora el visto bueno del Senado.

La nueva presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi (EFE).

Con una votación 239-192, los legisladores dieron su visto bueno a un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 8 de febrero. Otro conjunto de recursos destinados a seis agencias hasta el próximo 30 de noviembre fue aprobado con una votación 241-190.

Además, los nuevos líderes de la Cámara Baja del Capitolio ya han iniciado procedimientos para abrir comisiones de investigación sobre asuntos como la política migratoria de la Casa Blanca. En una conferencia de prensa tras su elección como presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi calificó el muro que propone construir el gobernante estadounidense, Donald Trump, como "una pérdida de dinero".

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence aseguró a la cadena Fox que "si no hay muro, no hay acuerdo". La Administración entró desde el pasado 22 de diciembre en su tercer cierre parcial de este Gobierno después de que las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso no llegaran a buen puerto.

El punto de desencuentro es la exigencia de Trump de que el Capitolio le conceda 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) para financiar el muro fronterizo. La parálisis administrativa, que finalizó este jueves tras 13 días, afectaba a agencias de diez departamentos del Ejecutivo y perjudicaba a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales.