Las duras palabras para reclamar justicia de la joven a quien 'El Chicle' intentó secuestrar en Boiro

Hace apenas unos días, el pasado 25 de diciembre, se cumplía un año del intento de secuestro de una joven en Boiro por parte de José Enrique Abuín, 'El Chicle'. Un suceso que precipitó su detención y permitió resolver el caso Diana Quer tras más de 500 días de angustiosa búsqueda, pero que también dejó profundas secuelas a la chica. El diario 'ABC' ha tenido acceso a las palabras de la joven sobre lo sucedido en una red social, donde cuando apenas habían transcurrido tres meses, rompió su silencio para reclamar justicia.

El Chicle es conducido por un agente de la Guardia Civil tras haber sido detenido en diciembre de 2017 (EFE).

"Ese 25 fue como si se parara el tiempo para mí. Hay golpes que sabes que te van a pasar tarde o temprano pero hay golpes que jamás te imaginas que te podrían pasar a ti. Ojalá pudiéramos ser como un ordenador o un móvil, que pudiéramos borrar la información cuando quisiéramos, pero somos personas y por más que queramos no podemos borrar nuestros recuerdos", se lamentaba.

A pesar del sufrimiento, la joven explicaba que poco a poco se estaba recuperando, y manifestaba su intención de salir adelante: "Esto no va a poder conmigo y voy a luchar a por todas". También aprovechó el mensaje para pedir justicia: "Solo espero que ese malnacido que me jodió la vida lo pague, aunque sabiendo la mierda de justicia que tenemos en España no va a ser así".

El pasado 25 de diciembre de 2017 José Enrique Abuín 'El Chicle' vio a esta joven, algo mayor que Diana Quer y al parecer con cierto parecido físico, sola en una calle del municipio coruñés de Boiro. La agarró y trató de introducirla en el maletero de su Alfa Romeo cuando los gritos de la joven alertaron a dos chicos que acudieron corriendo en su ayuda e hicieron que el agresor escapase. Tras el suceso, la Guardia Civil, que seguía la pista a 'El Chicle', le mostró una foto suya que ella identificó inmediatamente, lo mismo que el vehículo.

'El Chicle' fue detenido cuatro días después, el 29 de diciembre, y tras varios interrogatorios y presionado por las pistas y las sospechas de los agentes terminó por confesar el crimen de Diana Quer y conducir a los agentes hasta su cadáver, en un pozo de la parroquia de Asados, el 31 de diciembre.

El pasado mes de septiembre la jueza dio por finalizada la investigación del suceso de Boiro e imputó a 'El Chicle' por los delitos de detención ilegal y abuso sexual. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la jueza señala que el análisis de las circunstancias y elementos que rodean el caso conducen al "sólido indicio de que la finalidad del móvil" de Enrique Abuín "va más allá del simple robo". "Los indicios dirigen hacia una voluntad clara de detención ilegal como instrumento de una posterior agresión sexual".

El auto señala a indicios localizados en poder de acusado, como cinta adhesiva, una brida plástica y una palanqueta que fueron encontradas en su vehículo. Una terrible experiencia que difícilmente podrá ser olvidada por esta joven que, desde aquella vez, no ha vuelto a hablar en público.