Vox no apoyará a PP y Cs si no eliminan su respaldo a la ley de violencia de género

Vox no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto de su acuerdo programático en el que se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género. Así lo ha anunciado hoy la formación en su cuenta de Twitter, donde ha criticado que PP y Ciudadanos se hayan comprometido a aplicar "las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales". Por ello, han sido contundentes al expresar su rechazo: "Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo".

El juez en excedencia Francisco Serrano y cabeza de lista de Vox, en su escaño en el Parlamento de Andalucía en Sevilla. (EFE/Archivo)

El líder de la formación en Andalucía, Francisco Serrano, también se ha pronunciado en esta red social sobre lo mismo, para advertir a PP y Cs de que "esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos". "En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género", ha manifestado Serrano, quien se ha preguntado: "¿Dónde está el cambio?".

En concreto, el punto 84 acordado por PP y Cs señala que impulsarán un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle los "avances" del pacto de estado y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, "todas y cada una de las medidas previstas" en la ley de julio del año pasado de prevención y protección integral contra la violencia de género. El apoyo de Vox en el Parlamento es indispensable para que el pacto entre PP y Ciudadanos fructifique y formen un gobierno de coalición.