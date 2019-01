La madre del niño de tres años que murió atragantado por una uva: 'Se me ha ido la mitad de mi vida'

Thiago era un niño muy alegre y bullicioso. Le gustaban las fiestas, bailar y Spiderman, y ya estaba esperando ansioso la llegada de los Reyes Magos. Son algunos de los datos que ha dado su madre, Viviana Bustos, de 39 años, al diario asturiano 'El Comercio' después de que un fatal accidente le costara la vida: el pequeño se atragantó con una uva la pasada Nochevieja en Gijón sin que sus familiares lograran que volviera a respirar. Cuando en el hospital le extrajeron la fruta ya era demasiado tarde.

Viviana Bustos atiende a los medios a las puertas de su casa, donde ocurrió la terrible desgracia (Captura de pantalla de 'El Comercio')

"Se me ha ido la mitad de mi vida. Esta casa está fría, porque ya no está él. Su recuerdo lo inunda todo, vaya donde vaya. A partir de ahora, no sé qué voy a hacer". Es el desgarrador testimonio de Viviana, quien aún no se explica lo que pudo suceder. Según ha contado, su hijo tomaba habitualmenter esta fruta, lo mismo que otras, como trozos de manzana o plátano. Además le puso únicamente "unas tres o cuatro sin pepitas. No más". Sin embargo al tomar la última de ellas le pequeño ya no pudo tragar.

RELACIONADO: Atragantamientos y otros accidentes domésticos en Navidad

Su madre le meitió los dedos en la boca mientras su tío, presente el casa, le golpeaba la espalda y el pecho. A pesar de que llamaron a Emergencias, la ambulancia se encontraba lejos e iba a tradar en llegar. Desesperados, salieron a la calle para pedir ayuda y una vecina le practicó los primeros auxilios. Por desgracia no tuvo éxito.

RELACIONADO: El suceso ha causado una honda conmoción en la ciudad

Dos agentes de la Policía se personaron en el lugar y llevaron al niño y a su madre directamente al Hospital de Jove. Aunque los médicos de guardia le pudieron extraer la uva, el pulso de Thiago a su llegada era ya muy débil y no lograron despertalo.

RELACIONADO: Más noticias de sucesos en 'Tu Otro Diario'

Viviana, que tiene otro hijo de 15 años dice estar "en una pesadilla en la que, en momentos, solo espero que sea un mal sueño y despertar". Este jueves celebrarán el funeral por el pequeño.