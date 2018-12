Las emotivas palabras de los padres de Diana Quer un año después de que se resolviera el caso

El 31 de diciembre de 2017, José Enrique Abuín confesó ser el autor del crimen de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba con su madre y su hermana. Condujo a los investigadores hasta una nave de Rianxo donde escondió el cuerpo sin vida de su víctima. Desde entonces, la vida de Juan Carlos Quer y Diana López Pinel ha sido una pesadilla. Y ahora, cuando se cumple un año de este trágico suceso que conmocionó a la sociedad española, los dos han tenido palabras de recuerdo para su hija.

Los padres de Diana Quer, en una imagen de los momentos iniciales de su búsqueda (Gtresonline).

"Tanta dulzura en tu exterior se multiplicaba en tu interior, no es porque seas mi hija, es la verdad. Duele tanto esto, hijita, que a veces no lo aguanto. Te amo hasta el infinito, como tu me decías, ya nadie volverá a decirlo con tanta sinceridad. Un día más y uno menos". Este es el mensaje que ha escrito Diana López Pinel en su perfil de Instagram, acompañado de una foto de Diana.

RELACIONADO: Toda la información sobre este caso que conmocionó profundamente a la sociedad española

Su padre ha contado en una entrevista en ‘La Voz de Galicia’ que tiene presente a Diana cada día "pero estas fechas agravan aún más el dolor. Si es doloroso que a un padre le toque dar sepultura a una hija, mucho más lo es en estas circunstancias". También ha declarado que el asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) ha removido en ellos muchos sentimientos. "Esto solamente se comprende si se han sufrido en primera persona este tipo de tragedias, por eso mando mi abrazo sincero a la familia de Laura".

Diana López Pinel recuerda constantemente a su hija en su perfil de Instagram.

Juan Carlos Quer ha reiterado su agradecimiento "a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado, que realizaron un enorme trabajo superando numerosas trabas que pone la propia Justicia. Se decretó el archivo provisional de la desaparición de Diana y tuvieron que trabajar sin el apoyo del juez y de nuevas diligencias probatorias. Y mi agradecimiento también a la gente de Barbanza, que buscó a Diana como si fuera su hija. No tengo palabras suficientes de agradecimiento para Galicia".

RELACIONADO: José Enrique Abuín, el hombre al que las fuerzas de seguridad buscaron sin descanso

Ahora, la instrucción está a la espera del resultado de dos diligencias para cerrarse. Se trata de una prueba caligráfica a José Enrique Abuín y del informe de las conclusiones de la reconstrucción del crimen que hizo el autor confeso de la muerte de Diana. Abuín reconoció haber matado a la joven, pero ha sostenido distintas versiones: primero dijo que la atropelló, algo que la autopsia descartó, y luego que la asfixió accidentalmente. Cuando se cierre la instrucción judicial se procederá a la apertura de juicio oral, algo que previsiblemente ocurrirá a mediados de 2019, según han contado fuentes del caso a 'La Voz de Galicia'

Diana Quer tenía 18 años cuando desapareció (@dianapinel/Instagram).

El 31 de diciembre de 2017, días después de ser detenido por haber intentado introducir a otra mujer en el maletero de su coche a la fuerza, José Enrique Abuín confesó ser el autor de la muerte de Diana Quer y haber arrojado su cuerpo a un pozo. El cadáver apareció lastrado con piedras para que no pudiera salir a flote. La autopsia no pudo probar si se produjo una agresión sexual debido al tiempo transcurrido entre su fallecimiento, que tuvo lugar la misma noche del rapto, el 22 de agosto de 2016, y el hallazgo del cuerpo.

Los padres de Diana Quer, junto a los de víctimas de otros crímenes, como los padres de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, la madre de Ruth y José Bretón han hecho causa común para solicitar que se mantenga la pena de prisión permanente revisable y no se derogue. Ya tienen tres millones de firmas de españoles contrarios a la derogación de esta pena, que se incluyó en el Código Penal en el año 2015.