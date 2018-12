¡A la antigua! La original idea de este abuelo para promocionar su canal de Youtube ha enamorado a todos

Y de nuevo asistimos al milagro de las redes sociales. Nati Rodríguez ha sido, en parte, la responsable del éxito que ha logrado Manolo Castillo en Youtube. Fue ella la que compartió, a través de Twitter, la nota que le entregó el abuelo de 78 años el pasado 24 de diciembre mientras ella tomaba plácidamente un café. Manolo tiene un canal de Youtube y esa fue su original forma de promocionarlo: saliendo a la calle repartiendo octavillas con toda la información necesaria para llegar a sus vídeos y sobre el contenido que se encontrará la gente en él.

Manolo Castillo Yebra en su foto de perfil de Google+

"Si os gusta la guitarra y la música os invito a que veáis en mi canal de YouTube mis composiciones. (...) Poned: Manolo Castillo Yebra. No os dejará indiferente y os gustará. Sólo os pido suscribirse, poner un like, compartirlo y un comentario. Me haréis muy feliz. Muchas gracias a todos", decía la nota. Sorprendida por lo que acababa de ocurrir en tiempos en los que todo el mundo recurre a las redes para promocionarse, Nati no pudo evitar compartirlo con todos sus seguidores.

Estoy tomando café en una cafetería. Se me acerca un hombre mayor (70 años?) y me da este papelito. Me explica con toda su ilusión que tiene un canal de YouTube donde sube su música y que es muy bonita. Va mesa a mesa. Hagámosle un regalo de Navidad. Entrad en YT. Compartid. RT. pic.twitter.com/D7khjLybNn — Nati Rodríguez (@natijauskas) 24 de diciembre de 2018

La repercusión fue tan grande que en menos de 24 horas Manolo había conseguido casi 7.000 suscripciones a su canal, una cifra que actualmente roza los 60.000 y, además, el tuit fue visto más de 1 millón de veces ese día. Después, Nati también explicaba a través de Twitter que hasta se habían puesto en contacto con ella "para ofrecer gratuitamente a Manolo la grabación de un cd, vídeclip y fotos", y prometía buscarle y hacerle llegar todo el cariño.

Un día después, la joven volvía a actualizar la información de esta entrañable historia y... ¡había dado con Manolo! Lógicamente, le contó todo lo que estaba pasando en Twitter gracias a su iniciativa de ir por cafeterías repartiendo papeles para promocionar su canal, y le hacía "absolutamente feliz". Gracias a ella, podemos saber que Manolo tiene 78 años y "está inmensamente agradecido con todos", explicaba Nati, que estuvo al día siguiente con el hombre y confirmaba lo que todo el mundo tenía claro: "Es encantador, amable, divertido. Un amor", escribía en un tuit.

Desde que abrió su canal en marzo de 2015, Manolo ha subido nueve vídeos y en uno de ellos, en el que más reproducciones tiene, aparece él mismo tocando la guitarra. Todo el mundo se ha volcado con este hombre, que es todo un ejemplo de que si unes algo tan tradicional como salir a promocionar tú mismo tu proyecto a la calle, y las redes sociales, el resultado está (casi) asegurado.