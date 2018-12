Estas fueron las noticias que más nos impactaron en 2018

- 2018 comienza con los detalles del caso de Diana Quer

El cadáver de Diana Quer fue localizado dentro de un pozo en una nave industrual en Rianxo (A Coruña) el 31 de diciembre de 2017. Aunque se trata de un suceso que tuvo lugar en 2016 y se resolvió el último día de 2017, los hallazgos y las claves de la investigación se fueron conociendo en los primeros compases de este 2018 que ahora termina. El cuerpo sin vida de Diana permaneció sumergido en agua los 500 días que habían pasado desde su desaparición y muerte, en agosto de 2016. El único acusado de su muerte, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', confesó el crimen. Actuó solo y maniató y estranguló a Diana Quer. 'El Chicle' se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio.

Diana Quer se había recuperado de la anorexia y era un gran apoyo para su hermana (valeriaaquer_/Instagram).

- Leticia Rosino, asesinada por un menor que quiso culpar a su padre

Leticia Rosino salió a pasear el pasado 3 de mayo en la localidad zamorana de Castrogonzalo y jamás volvió. Su cuerpo fue hallado de madrugada, semidesnudo y con evidentes signos de violencia: había recibido al menos tres golpes con piedras, algunas de gran tamaño, en la cara y en el cráneo. En un primer momento se sospechó de un pastor que frecuentaba la zona en la que apareció la joven de 32 años, pero realmente había sido un menor de 16 años -hijo del pastor- que confesó el crimen. El pasado 29 de noviembre, el menor, que cuenta con un pasado conflictivo, aceptaba la máxima condena para este tipo de casos, ocho años de reclusión, de los que pasará uno y medio en un Centro de Menores y el resto, en la cárcel. A petición de la acusación, estará cinco años más en libertad vigilada cuando salga de allí.

- El crimen del niño de 8 años Gabriel Cruz conmueve profundamente a la sociedad española

La desaparición del Gabriel Cruz hizo sonar todas las alarmas desde el primer momento. Tuvo lugar el 27 de marzo en Hortichuelas de Níjar, en Almería. Tras doce días de incasable búsqueda, dieron con el cadáver del pequeño de ocho años. Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen y, por entonces, pareja del padre del niño que había participado en la búsqueda, lo llevaba en el maletero de su coche. Según la autora confesa de la muerte, todo fue fruto de un desgraciado accidente tras una pelea con el niño. Según el juez, todo obedeció a un "macabro plan criminal". Las acusaciones han solicitado la prisión permanente revisable para Ana Julia, que será juzgada por un jurado popular.

Los padres de Gabriel durante una concentración de apoyo para que Gabriel apareciera (Gtresonline)

- La muerte del concejal de Llanes Javier Ardines continúa repleta de incógnitas

Han pasado cuatro meses desde el asesinato del concejal de Izquierda Unida de Llanes (Asturias) Javier Ardines y por el momento ninguna de las pistas que poseen las autoridades parecen conducir al autor del crimen. El hombre, de 52 años, fue hallado por un vecino cuando se encontraba dando un paseo a su mascota en La Presa de Pría, en Llanes. El cadáver de Ardines presentaba lesiones en la cabeza incompatibles con una caída y se encontraba muy cerca de su furgoneta, a poco más de 100 metros de su domicilio en Belmonte, donde residía. El ADN hallado en el lugar en el que apareció el muerto daba un giro a la investigación, que pasaba de centrar las sospechas en posibles conflíctos de índole política a un móvil sentimental. Son muchas las incógnitas que rodean el caso, que consternó a los vecinos del concejal.

- Encuentran al 'Rey del cachopo' y un testimonio le pone contra las cuerdas en el asesinato de su novia

César Román defiende su inocencia aunque todos los indicios apuntan en su contra. El conocido como 'Rey del cachopo' era detenido el pasado 16 de noviembre en Zaragoza después de pasar tres meses en paradero desconocido para las autoridades, que le buscaban por el asesinato de su novia. El apodo le viene de los restaurantes que fue abriendo en Madrid, donde parecía haberse convertido en un empresario de éxito, aunque su fulgurante ascenso estaba plagado de deudas y fraudes. Durante el tiempo que estuvo oculto, trabajó como cocinero en un restaurante bajo una identidad falsa. El testimonio del taxista que le trasladó de su casa a la nave en la que posteriormente aparecería el torso calcinado de su novia es la mayor prueba en su contra. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real y siempre se ha declarado inocente del crimen.

- Rabia y dolor por el crimen de la joven Laura Luelmo

Cinco días de búsqueda, cinco días en los que la sociedad volvió a tener el corazón encogido deseando que no hubiera ocurrido lo peor, aunque ya no había nada que hacer. El cuerpo sin vida de la joven profesora y artista de 26 años Laura Luelmo fue hallado en una zona de difícil acceso cerca de El Campillo (Huelva), donde vivía desde hacía poco más de una semana. Ella era de Zamora y se había desplazado allí para trabajar como profesora en un instituto de Nerva. Bernardo Montoya es el asesino confeso de la joven. Según explicó él mismo, engañó a Laura -que le preguntó si sabía de algún supermercado en la zona- y la abordó en un callejón. La autopsia ha confirmado que hubo agresión sexual y que murió por un fuerte golpe en la cabeza. Por el momento, la investigación del caso continúa. Se trabaja con la hipótesis de que Bernardo la matara en su casa el mismo día de su desaparición y luego abandonase el cuerpo en el monte, donde apareció.

Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años a la que asesinó Bernardo Montoya (SosDesaparecidos/Twitter)

- El asesinato en EEUU de la joven española promesa del golf Celia Barquín

La joven de 22 años Celia Barquín Arozamena fue asesinada el pasado mes de septiembre. Su cuerpo fue hallado en el campo de golf de Coldwater Links, en la ciudad de Ames (Iowa, Estados Unidos) y pocas horas después un hombre de 22 años identificado como Collin Richars era detenido como sospechoso del crimen, que aún se encuentra bajo investigación. Barquín era de Cantabria, había viajado a EEUU para estudiar y seguir practicando su deporte favorito. Su muerte ha dejado un vacío irremplazable en el corazón de sus seres queridos. Sus padres, Miriam y Marcos, rotos de dolor, tildaban de "mala suerte" el encuentro de su joven hija con el presunto asesino, que se declaró inocente y está a la espera de juicio.

- Trece personas pierden la vida en las trágicas riadas de Mallorca

Con un balance final de 13 fallecidos y pérdidas millonarias, las riadas que asolaron Mallorca el pasado mes de octubre conmocionaron a la sociedad. Sant Llorenç fue la localidad más afectada. Uno de los fallecimientos más trágicos fue el de Arthur, un niño de 5 años al que buscaron durante varios días. El pequeño viajaba con su madre y su hermana en el coche, a la mujer solo le dio tiempo a salvar a la niña antes de morir ahogada. En la tragedia, el solidario gesto que tuvo el tenista Rafa Nadal participando en las labores de limpieza y cediendo unas instalaciones deportivas fue todo un ejemplo. Recientemente, el mallorquín ha hecho una millonaria donación a los afectados.

- Dos angustiosas semanas: 11 niños y su entrenador, rescatados de una cueva en Tailandia

Su rescate fue uno de los temas más seguidos del verano. Doce niños, de entre 11 y 16 años, y su entrenador de fútbol, de 26, se adentraron al terminar un entrenamiento en una cueva al norte de Tailandia y pasaron allí dos angustiosas semanas. Las fuertes lluvias les sorprendieron e inundaron gran parte del lugar, por lo que era imposible que salieran. Más de 1.300 voluntarios -incluido uno español- trabajaron para que el rescate fuera todo éxito después de dar con su paradero al noveno día de búsqueda. Los pequeños tuvieron que aprender a nadar y uno de los buzos que participaba en el rescate falleció. Tras el final feliz , reconocían que no volverán a hacer travesuras y que la dura experiencia les has servido para saber que no deben rendirse ante cualquier obstáculo.

Los niños rescatados en la cueva tailandesa dan una rueda de prensa (AFP/Getty Images)

- Diecisiete jóvenes mueren en su instituto tras el tiroteo perpetrado por Nikolas Cruz en Florida

Nikolas Cruz, de 19 años, convertía su instituto, en Parkland (Florida, EEUU), en el infierno. El 14 de febrero acudía al centro con un rifle semiautomático y cometía una masacre. El resultado fue devastador: 17 fallecidos. A pesar de su afición a las armas, la familia que lo acogió tras la muerte de su madre en 2017, no vio ninguna señal de que eso podría llegar a ocurrir. El joven se encuentra en prisión provisional desde su detención, que tuvo lugar horas después del ataque. Su defensa explicaba en abril que Cruz está dispuesto a admitir su culpabilidad a cambio de que sea condenado a cadena perpetua y no a la pena capital, aunque los fiscales del caso no han aclarado si seguirán pidiendo que sea ejecutado. El tiroteo de Parkland ha sido el origen de un gran movimiento en contra de las armas en Estados Unidos.