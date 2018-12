Eduardo Zaplana rompe su silencio para agradecer las peticiones de libertad y defender su inocencia

Eduardo Zaplana, que se encuentra desde el pasado martes ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia, ha roto su silencio por primera vez desde que fue encarcelado el pasado mes de junio en el marco de la 'Operación Erial', que investiga una supuesta trama de corrupción. En un comunicado remitido a la Agencia EFE por su mujer, Rosa Barceló, el exministro defiende su inocencia, asegura que jamás ha dispuesto de dinero público en beneficio propio, y agradece el apoyo mostrado por quienes han pedido su libertad por cuestiones de humanidad, ente ellos el actual de presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, o el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Zaplana está enfermo de leucemia desde 2015 y en los últimos tiempos su salud ha empeorado.

Eduardo Zaplana en una imagen de archivo (Gtresonline)

En el comunicado remitido a Efe, Rosa Barceló denuncia que ni a ella ni a sus hijas se les permite ver a Eduardo Zaplana más que 45 minutos a la semana a pesar de su delicada situación. Por su parte, el expresidente valenciano afirma: "Soy inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva". Declara tener el "convencimiento absoluto" de no ser responsable de los hechos de los que se le acusa: "Puedo afirmar que jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví", asevera.

Sobre el hecho de seguir en prisión para evitar la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga, Zaplana replica: "No sé qué prueba puedo destruir después de siete meses de privación de libertad, ni quién se puede plantear seriamente que en mis condiciones me vaya a fugar de mi país".

Afirma, además, que es "imposible" su fuga, no solo por sus "dependencias médicas y arraigos evidentes", sino por que "bajo ningún concepto" permitiría que su "concepción del honor personal" y el legado que deja fuera de tal "indignidad".

Concluye la carta con un sentido agradecimiento a las peticiones de libertad."De momento quiero trasladar mi agradecimiento a cuantos han tenido la sensibilidad y argumentos para pedir mi libertad y desearles a todos feliz Navidad"