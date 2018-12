La niña de San Ildefonso Aya Ben Hamdouch ha salido en la octava tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad de este año y ha sido llegar y cantar el Gordo, que ha recaído en el 3.347. Su compañera, Carla, que cantó el número agraciado no podía parar de llorar. Aya acaparó involuntariamente el protagonismo en 2017 por su entusiasmo a la hora de repartir pedrea, lo que le valió la ovación de las centenares de personas que atestaban el Teatro Real de Madrid para seguir en directo la aparición de los números premiados. Este año, el Teatro Real recibió a Aya con aplausos y ella correspondió... cantando el Gordo a las primeras de cambio.

Así de emocionada ha cantado Aya el Gordo este año (EFE).

Aunque en la quinta tabla del Sorteo de 2017 Aya pudo cantar un quinto premio, el 508, es recordada como "la niña de los miiiiil euros" por su particular forma y entusiasmo al cantar la pedrea. Ya desde el primer alambre, la niña se había metido al público en el bolsillo porque su estatura la obligaba a inclinarse completamente sobre la mesa para llegar a introducir las bolas premiadas en su sitio.

Aya alargaba el canto de "miiiiiil euros" durante la maniobra y más allá del micrófono, despertando sonrisas cómplices y aplausos entre el público, que la ovacionó como si hubiese cantado el Gordo y la despidió en pie al grito de 'Tú sí que vales'. No fueron los únicos, en Twitter su nombre no tardó en convertirse en trending topic y eso, a pesar de la confusión inicial en las listas difundidas por LAE, que no recogían un cambio de última hora en el orden de las tablas.

Aya conquistó a toda España en el sorteo de 2017 (Europa Press).

En declaraciones a Europa Press, Aya reconocía al salir del sorteo que se había puesto más nerviosa al escuchar el murmullo y los aplausos del público, aunque al terminar su intervención no era del todo consciente de que su "miiiiil eeeeuuuuroooos" se había convertido ya en un fenómeno dentro y fuera de la sala, según explicó su profesora, Charo Rodríguez, tras reunirse con ella entre bastidores.